Evde Bakım Yardımı ödemeleri 6 milyar lirayı buldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 6 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesinin hesaplara yatırıldığını kaydetti. Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli gördüklerini vurgulayan Göktaş, "Bu yardımla, engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" ifadesini kullandı. Göktaş, hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını belirterek, "Halihazırda 523 bin vatandaşımız, Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor" dedi

SED ÖDEMELERİ HESAPTA

Bakan Göktaş, çocukları desteklemek ve eğitim giderlerini karşılamak amacıyla Eylül ayına yönelik 1 milyar 433 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını kaydetti. Bu destekle, ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmetiyle güçlenmesi sağlanarak, çocuklara yönelik kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler hayata geçiriliyor.