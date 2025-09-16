Bina tamamlama sigortası yaygınlaştırılıyor

Türkiye nüfusunun yüzde 98'i, coğrafyasının ise yüzde 95'i deprem riski altında. Ülke, her yıl milyarlarca liralık kaynağını afetlerin yarattığı hasarı gidermek için harcıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da ifade ettiği üzere yalnızca 6 Şubat depremlerinin hasarını karşılamak için bütçeden 3.8 trilyon lira kaynak ayrıldı ve bu kaynak ayrılmaya devam edecek. OVP'de afetlere dirençli yapıların finansmanının temel önceliklerden biri olarak yer almasını değerlendiren Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, şunları söyledi: "Afetlere karşı toplumun direncini artırmak, kentsel dönüşümü hızlandırmak ve sigorta mekanizmalarını hayata geçirmek, yalnızca bir kamu politikası değil; ülkemizin geleceği için vazgeçilmez bir zorunluluktur. Biz Maher Holding Sigorta Grubu olarak, uzun süredir dile getirdiğimiz önleyici sigortacılık misyonumuz gereği bu vizyonun tam merkezindeyiz. Quick Sigorta öncülüğünde Türkiye'de ilk kez uygulamaya aldığımız bina tamamlama sigortası, kentsel dönüşümün ve yeni konut projelerinin güvence altına alınmasında kritik bir araçtır. Bu sigorta sayesinde vatandaşlarımız sadece ev sahibi olmakla kalmıyor; aynı zamanda oturacakları konutun tamamlanacağına dair kesin bir güvence elde ediyor. Bina tamamlama sigortası, yalnızca finansal bir poliçe değil; toplumun geleceğini, şehirlerimizin güvenliğini ve ekonomimizin sürdürülebilirliğini teminat altına alan bir mekanizmadır."



'KİLİT ROLÜ VAR'

Türkiye'nin önünde çok büyük bir kentsel dönüşüm ihtiyacının olduğunu ifade eden Yaşar, şöyle konuştu: "Bu dönüşümün sağlıklı ve güvenli şekilde gerçekleşebilmesi için bina tamamlama sigortasının yaygınlaştırılması artık kaçınılmazdır. Güçlü sermaye yapımız, uluslararası reasürans bağlantılarımız ve inovatif yaklaşımımızla bu alandaki öncü rolümüzü sürdüreceğiz. Ülkemizin kaynaklarının yeniden afetler için harcanmaması ve yeni can kayıplarının yaşanmaması için dirençli yapılara, yani kentsel dönüşüme ve güvenli konut arzına ihtiyaç var. Vatandaşımızın bu güvenli evlere güvenle erişebilmesi içinse bina tamamlama sigortası kilit rol üstleniyor."