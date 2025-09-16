21 Kasım'da e-ticaret festivali düzenlenecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 21 Kasım'da sektör oyuncularıyla birlikte e-ticaret festivali düzenleyeceklerini söyledi. "Yapay Zeka Çağında e-Ticaretin Geleceği" zirvesinin açılışında konuşan Bolat, festivalde amacın ekonomideki canlılığı artırmak olduğunu belirtti. Bakan Bolat, sözlerine şöyle devam etti: "Sosyal medyada ne kadar felaket senaryosu çizilmeye çalışılsa da memnuniyetle görüyoruz ki ekonominin makro göstergelerinde ve bütün göstergelerde olumlu bir trend, güçlü bir istikrara doğru iyileşme söz konusu. Salgın, savaşlar ve depremler sonrasında yaralarımızı hızla sardık. Hangi doğal afet, hangi uluslararası kriz olduysa her birinden adeta Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi teğet geçerek güçlü şekilde tekrar zirveye doğru tırmanmayı başarabiliyoruz."