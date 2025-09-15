PODCAST CANLI YAYIN

Yaz bitti turizmde hareketlilik yeni başladı... İşte yenilenen fiyatlar

Yaz sezonu sona erdi ancak turizmde hareketlilik bitmedi. Hem yüzde 20-30 düşen fiyatlar hem de güzel havalar tatilciyi harekete geçirdi, Bodrum ve Antalya önemli doluluk oranları yakaladı...

Turizmde yüksek sezon olarak adlandırılan yaz döneminin sona ermesiyle fiyatlar düşüşe geçti. Hem havaların sıcak gitmesi hem de fiyatların yüzde 20-30 düşmesiyle, sahil bölgelerinde ciddi turizm hareketliliği yaşanıyor. Eylül ayında Bodrum otellerindeki doluluk yüzde 80'i aşarken, Antalya'da da hem Eylül hem Ekim ve Kasım ayları için alınan rezervasyonlar tüm yılların en yükseğine ulaştı.

OTEL DE UÇAK DA DÜŞTÜ
Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, yaz aylarına göre sonbahar dönemindeki otel ve uçak fiyat avantajının yüzde 20-30 arasında olduğunu belirterek, "Yaz dönemi 100 bin liraya geliyorsa, Eylül-Ekim ayında geldiğinde 60-70 bin liraya o tatil yapılabilir" dedi. Antalya'ya sezonda gelmeyenlerin Eylül, Ekim ve Kasım aylarını beklediğini söyleyen Yavuz, "Çocuklu aileler döndü. Bundan sonra sahne, emeklilerin, iş ve okul derdi olmayanların ve 'Acaba Eylül, Ekim daha ucuz olur mu?' arayışında olanların" ifadesini kullandı.

YABANCIYA DA FIRSAT VAR
TUI/L seyahat acentesi Tur Kontrat Müdürü Kemal Akyıldız da yaz dönemiyle sonbahar dönemi arasındaki fiyat farkının yüzde 20 civarında olduğuna dikkati çekerek, yüksek sezonda 150 euro olan otel fiyatının sonbaharda 120 euroya düştüğünü, 10 günlük tatilde kişi başı sadece otelde 300 euro avantaj sağlanabildiğini söyledi.

Uçak ücretindeki düşüşler de hesaplandığında iki kişilik tatilde en az bin-bin 500 euro avantaj oluştuğunu anlatan Akyıldız, "Aynı deniz, aynı güneş. Kasım ayı sonuna kadar sezonu uzattık" diye konuştu.

3 BİN TL'DEN BAŞLIYOR
Eylül'de her bütçeye uygun tatil avantajları olduğunu ve konaklama ücretlerinin gecelik 3 bin liradan başladığını belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin ise şunları söyledi: "Eylül ayında özellikle dış pazarda orta yaş üstü dediğimiz, iç pazarda okul durumu olmayan vatandaşlarımız geliyor. 20 Ekim'e kadar otellerde hareketlilik devam ediyor. Eylül ayında kişi başı fiyatlar gecelik 3 bin liradan başlıyor ve 24 bin liraya kadar çıkıyor."

