Meke Gölü yeniden canlanacak

"Dünyanı nazar boncuğu" olarak küresel ölçekte nam salmış Konya'daki Meke Gölü'nü yeniden canlandırmak için harekete geçildi. Yağışların az olması ve yeraltı sularının çekilmesiyle kuruyan krater göle can suyunun 2027 yılında verilmesi planlanıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karapınar Atıksu Arıtma Tesisi'nden çıkacak suyun 8 kilometrelik boru hattı ile Meke Gölü'ne pompalanmasını hedeflediklerini anlatırken, Kalyon Holding'in sosyal sorumluluk çerçevesinde bölgeye 3 megawattlık güneş enerji santrali (GES) kuracağını ve suyun buradan elde edilecek enerji ile göle aktarılacağını kaydetti.

Altay, çalışmanın tamamlanmasıyla göle 20 milyon metreküp su verilmeye başlanacağını söyledi.