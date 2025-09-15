İstihdam desteklenecek! Nitelikli işgücü yetiştirilecek...

Hükümetin açıkladığı 2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) Türkiye'de çalışma hayatı ve istihdam piyasasına neşter vuracak önlem ve öneriler içeriyor. Buna göre; işgücü piyasasının sektörel dönüşümlerle değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak, kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirmek ve iş yaşam dengesini korumak amacıyla yeni nesil çalışma biçimlerine yönelik düzenlemeler hayata geçirilerek, güvenceli esneklik geliştirilecek.



Kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere kırılgan grupların istihdamını artırmak amacıyla piyasaya ve yeteneğe göre işgücü politikalarının kapsamı genişletilecek. Mesleki ve teknik eğitim, teknolojik gelişmeler ve stratejik öncelikler doğrultusunda yenilenecek, temininde güçlük çekilen mesleklerin arzı artırılacak. Savunma sanayii, yapay zekâ, siber güvenlik, enerji ve madencilik gibi stratejik alanlarda yurt dışı lisansüstü eğitim desteklenecek.