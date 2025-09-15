İstanbul Havalimanı zirveyi kimseye bırakmıyor...

PODCAST CANLI YAYIN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) raporuna göre Türkiye'nin günlük ortalama 4 bin 200 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığını, Yunanistan, Hollanda ve Polonya gibi ülkelerin geride bırakıldığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) raporuna göre Türkiye'nin günlük ortalama 4 bin 200 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığını, Yunanistan, Hollanda ve Polonya gibi ülkelerin geride bırakıldığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın da günlük ortalama bin 624 uçuşla bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "İstanbul Havalimanı, Amsterdam, Paris Charles de Gaulle, Frankfurt ve Londra Heathrow havalimanlarını geride bıraktı. Günlük ortalama bin 24 uçuşla Antalya Havalimanı'mız ise Avrupa'nın en yoğun 9'uncu havalimanı oldu. Ayrıca küresel ölçekli 25 havalimanı içinde, 1-7 Eylül tarihlerinde günlük ortalama 821 uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı, dünya genelinde de 5'inci sırada yer aldı."

