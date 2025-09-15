Geleceğin meslekleri belli oldu...

PODCAST CANLI YAYIN

YKS’de yeni açılan 27 programın tamamı doldu, 4 bin 592 öğrenci yerleşti. Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği en çok tercih edilen bölüm oldu.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre, bu yıl ilk kez açılan, geleceğin mesleklerine yönelik 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere 27 programın tüm kontenjanları doldu. Yeni programlara 4 bin 592 öğrenci yerleşti. Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği programı ilk kez açılan bölümler arasında en çok aday tarafından tercih edilen program oldu. 36 bin 751 kişi bu programa tercihinde yer verdi. 26 bin 250 öğrenci ile Tele-Sağlık Teknikerleri, 18 bin 206 adayla Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği takip etti.

