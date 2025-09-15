Yaklaşık 16.8 milyon emeklinin gözü Ocak zamlarına çevrildi. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2025'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklileri ise memur zammı alacak. Hakem Kurulu'nun kararı kapsamında yüzde 11 zam ve taban aylığa bin lira artışın yanı sıra enflasyon farkı verilecek. Bu fark, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. Enflasyon tahminlerine göre memur emeklileriyle SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı arasında 6 puandan fazla fark olacak. İşte detayları...
KİM, NE KADAR ZAM ALACAK?
Orta Vadeli Program'da 2025 enflasyonu yüzde 28.5 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.14 olacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4.9 enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 11'lik zam oranı, bu fark ile yüzde 16.44'e ulaşacak. Memur emeklilerine ayrıca bin lira taban aylık artışı da yansıtılacak.
TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak zammı kök aylıklara uygulanacak. Maaşlarla birlikte ek ödemenin tutarı da yükselecek. Eğer taban aylıkta bir artış yapılmazsa, Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil kök aylığının tutarı 16 bin 881 liranın altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 16 bin 881 lira ödenmeye devam edilecek. Ancak önceki zam dönemlerinde olduğu gibi, Ocak'ta da taban aylığın artırılması bekleniyor. Burada en güçlü formül ise 6 aylık enflasyonun yansıtılması. Eğer 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa, OVP'deki tahmine göre en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 18 bin 593 liraya çıkabilecek. Bu durumda Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil kök aylığı 18 bin 593 liranın altında kalanlara yapılacak ödeme 18 bin 593 liraya tamamlanacak.