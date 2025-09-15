ZAM ORANI EŞİTLENİR Mİ?

Emeklilerin zam oranının eşitlenmesi mümkün. Refah payı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, memur emeklileriyle aynı orana yükseltilebilir. Eğer bu konuda bir karar alınırsa, yasal düzenleme yapılarak uygulamaya alınabilir. Geçmişte de refah payı uygulamaları yapıldı.



Emekliye farklı zam (AA)



MEMUR EMEKLİLERİNDE EN DÜŞÜK AYLIK NE OLACAK?

Halen 22 bin 671 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı OVP'deki enflasyon tahmini gerçekleşirse hem oransal zam hem de taban aylık artışıyla 27 bin 398 liraya çıkacak.



