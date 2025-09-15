Borsa İstanbul günün ilk yarısında 10.827,12 puana yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,39 değer kazanarak 10.827,12 puana çıktı.
BIST 100 ENDEKSİ 10.827,12 PUANA YÜKSELDİ
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 455,08 puan ve yüzde 4,39 artışla 10.827,12 puana yükseldi.
Toplam işlem hacmi 116,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 5,65, holding endeksi yüzde 4,53 değer kazandı. Sektör endekslerinin tümü kazandırırken en çok kazandıran yüzde 8,78 ile finansal kiralama faktoring oldu.
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşirken yurt içinde BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını pozitif seyirle tamamladı.