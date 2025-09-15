Borsa İstanbul günün ilk yarısında 10.827,12 puana yükseldi

Borsa İstanbul (AA)

Yurt içinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri, ağustosta 1 trilyon 288 milyar 72 milyon lira, giderleri 1 trilyon 191 milyar 367 milyon lira oldu.