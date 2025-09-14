PODCAST CANLI YAYIN

Tarım ve Orman Bakanlığı Ağustos’ta 91 bin 820 gıda işletmesini denetledi: 176 milyon TL ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ağustos ayında 14 bin 850 gıda üretim, 36 bin 921 gıda satış ve 40 bin 49 toplu tüketim yerinin denetlendiğini açıkladı. Toplamda 176 milyon 723 bin lira idari para cezası uygulandığı belirtilirken, 21 işletmeci hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bakanlık, gıda güvenilirliğini korumakta kararlı olduklarını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda işletmelerini denetlemeye tüm hızıyla devam ederken Ağustos ayında 91 bin 820 işletmeyi denetlendiğini ve bu işletmelere toplamda 176 milyon 723 bin 671 lira idari para cezası uygulandığını aktarıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ağustos ayında 14 bin 850 gıda üretim, 36 bin 921 gıda satış, 40 bin 49 toplu tüketim yerinin denetlendiğini bildirdi. Bakanlığın kırmızı çizgisi olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlı olduklarını belirten Bakan Yumaklı, "İlgili birimlerimize şikayetler de ulaşıyor. Her birini ayrı ayrı değerlendiriyoruz." dedi. Ayrıca Yumaklı, söz konusu kontrollerde 709 gıda üretim, 941 gıda satış, 593 de toplu tüketim yeri olmak üzere toplam 2 bin 243 idari yaptırım uygulandığını, 21 gıda işletmecisi hakkında ise cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

