Bakan Kurum, Portekizli mevkidaşıyla deprem çalışmaları üzerine görüştü

Bakan Murat Kurum, Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz'u Ankara'da ağırladı. Bakanlıkta gerçekleşen kabulde Bakan Kurum, mevkidaşına deprem bölgesinde yapılan çalışmaların anlatıldığı tanıtım videosunu izletti. Deprem bölgesinde 453 bin konutun eş zamanlı inşa edildiğini 300 bininin teslim edildiğini belirten Bakan Kurum, konutların yanı sıra alt yapı ve sosyal donatılarıyla kapsamlı bir şehircilik stratejini hayata geçirdiklerini ifade etti.

'BİZE ÖĞRETİN'

Filme hayran kalan konuk Bakan Luz "Tek kelimeyle şahane. Muazzam işler çıkarmışsınız. Bu başarıyı biz de sizden öğrenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum ise "Portekiz ile iş birliğine açık olduğumuzu ifade ettik. İnşa ve ihya konusunda; bilgi, birikim ve deneyimimizi paylaşmaktan her daim memnuniyet duyacağız." dedi.

Bakan Murat Kurum görüşmede; inşa ve ihya alanında Portekiz ile ortak projelere açık olduklarını ve bilgi-birikim paylaşımından her zaman memnuniyet duyacaklarını belirtti. Ayrıca, deprem bölgesi çalışmalarında devletin tüm kurumlarıyla koordineli hareket etme kararlılığı vurgulandı.