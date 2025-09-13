Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ödemeler Dengesi İstatistikleri raporuna göre cari işlemler hesabı, 2025 yılının temmuz ayında 1.766 milyon dolar fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 6.029 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 4.635 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye’nin cari işlemler hesabı temmuzda 1,77 milyar dolar fazla verdi
