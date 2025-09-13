PODCAST CANLI YAYIN

ALTIN FIRLADI! Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi: İşte kalem kalem altın fiyatları

Altın piyasalarında hafta sonu hareketliliği sürüyor. 13 Eylül 2025 Cumartesi günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel alış-satış rakamlarıyla canlı altın tablosu…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ALTIN FIRLADI! Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi: İşte kalem kalem altın fiyatları

Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor. 13 Eylül 2025 Cumartesi günü yatırımcıların merakla takip ettiği gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları yeniden gündemde. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar altının seyrini belirlemeye devam ediyor. İşte güncel alış-satış fiyatlarıyla 13 Eylül canlı altın tablosu…

(AA)(AA)

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL)
Gram Altın (TL/GR) 4.931,74 4.936,21
22 Ayar Bilezik 4.494,22 4.514,56
Altın (ONS) 3.643,49 3.644,06
Altın ($/kg) 116.554,00 116.572,00
Altın (Euro/kg) 100.831,00 100.860,00
Cumhuriyet Altını 32.014,00 32.195,00
Yarım Altın 16.056,00 16.172,00
Çeyrek Altın 8.028,00 8.086,00
Reşat Altını 32.046,47 32.227,95
Kulplu Reşat Altını 32.048,69 32.230,20
22 Ayar Altın (TL/GR) 4.480,01 4.710,28
18 Ayar Altın (TL/GR) 3.600,17 3.603,43
14 Ayar Altın (TL/GR) 2.698,16 3.712,56
Kapalıçarşı Ziynet 2,5 78.907,89 80.163,99
Kapalıçarşı Beşli Altın 159.788,47 162.894,80
Gremse Altın 78.907,89 80.706,97
Ata Altın 32.549,50 33.368,75
Tam Altın 31.563,16 32.184,06
Külçe Altın ($) 118.300,00 118.350,00
Has Altın 4.820,65 4.821,42
Hamit Altın 32.046,47 32.227,95

(AA)(AA)

DOLAR - EURO NE KADAR OLDU?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan'dan AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'a Togg'un yeni modeli hediye edildi! 3 farklı donanım 2 yeni renk | T10F'nin özellikleri neler?
Sezonun ilk derbisi TOD'da
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında
İsrail Katar hezimetine kılıf arıyor! ABD gazetesinden “Mossad Hamas’a saldırmak istemedi” iddiası
AK Parti, İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkını tekrar mahkemeye taşıyacak!
Kadıköy'de hocalardan sürpriz! TFF saatin değiştiğini duyurdu! Yeni transferler ve ilk 11 kararları
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Ahtapot gibi suç yapısında yeni detaylar | Haberleri her yerden sildirmişler
Şampiyonlar Ligi öncesi hedef 3 puan! Okan Buruk 11'ini belirledi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç Hakk'a yürüdü! Başkan Erdoğan'dan taziye: Ömrünü devlete ve millete hizmete adadı
12 Dev Adam’ın zaferi Komşu’da yankılandı! Yunanistan’da manşetler Ercan Osmani ve Alperen Şengün
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gündeme ilişkin açıklamalar! "Mülakatlarda haksızlık olduğunu düşünen dava açsın"
Charlie Kirk suikastı, sokak eylemleri… ABD karıştı Trump küresel tetikçi George Soros’u işaret etti
Başkan Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik telefonu! "Sonu şampiyonluk olsun"
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un efsane ismi Abdullah Ercan derbiyi TAKVİM'e değerlendirdi: "Fener çağ dışı futboldan kurtulacak!"
Saatli yağış raporu! 12 il alarm listesinde: Meteoroloji uyardı
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi | Otel pazarlığını yeğen yapmış
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum
BM'de Filistin sorununun iki devletli çözümü oylama ile kabul edildi
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!