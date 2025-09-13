ALTIN FIRLADI! Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi: İşte kalem kalem altın fiyatları

Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor. 13 Eylül 2025 Cumartesi günü yatırımcıların merakla takip ettiği gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları yeniden gündemde. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar altının seyrini belirlemeye devam ediyor. İşte güncel alış-satış fiyatlarıyla 13 Eylül canlı altın tablosu…
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
|Altın Türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Gram Altın (TL/GR)
|4.931,74
|4.936,21
|22 Ayar Bilezik
|4.494,22
|4.514,56
|Altın (ONS)
|3.643,49
|3.644,06
|Altın ($/kg)
|116.554,00
|116.572,00
|Altın (Euro/kg)
|100.831,00
|100.860,00
|Cumhuriyet Altını
|32.014,00
|32.195,00
|Yarım Altın
|16.056,00
|16.172,00
|Çeyrek Altın
|8.028,00
|8.086,00
|Reşat Altını
|32.046,47
|32.227,95
|Kulplu Reşat Altını
|32.048,69
|32.230,20
|22 Ayar Altın (TL/GR)
|4.480,01
|4.710,28
|18 Ayar Altın (TL/GR)
|3.600,17
|3.603,43
|14 Ayar Altın (TL/GR)
|2.698,16
|3.712,56
|Kapalıçarşı Ziynet 2,5
|78.907,89
|80.163,99
|Kapalıçarşı Beşli Altın
|159.788,47
|162.894,80
|Gremse Altın
|78.907,89
|80.706,97
|Ata Altın
|32.549,50
|33.368,75
|Tam Altın
|31.563,16
|32.184,06
|Külçe Altın ($)
|118.300,00
|118.350,00
|Has Altın
|4.820,65
|4.821,42
|Hamit Altın
|32.046,47
|32.227,95
DOLAR - EURO NE KADAR OLDU?