ALTIN FIRLADI! Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi: İşte kalem kalem altın fiyatları

Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor. 13 Eylül 2025 Cumartesi günü yatırımcıların merakla takip ettiği gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları yeniden gündemde. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar altının seyrini belirlemeye devam ediyor. İşte güncel alış-satış fiyatlarıyla 13 Eylül canlı altın tablosu…

(AA) ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Gram Altın (TL/GR) 4.931,74 4.936,21 22 Ayar Bilezik 4.494,22 4.514,56 Altın (ONS) 3.643,49 3.644,06 Altın ($/kg) 116.554,00 116.572,00 Altın (Euro/kg) 100.831,00 100.860,00 Cumhuriyet Altını 32.014,00 32.195,00 Yarım Altın 16.056,00 16.172,00 Çeyrek Altın 8.028,00 8.086,00 Reşat Altını 32.046,47 32.227,95 Kulplu Reşat Altını 32.048,69 32.230,20 22 Ayar Altın (TL/GR) 4.480,01 4.710,28 18 Ayar Altın (TL/GR) 3.600,17 3.603,43 14 Ayar Altın (TL/GR) 2.698,16 3.712,56 Kapalıçarşı Ziynet 2,5 78.907,89 80.163,99 Kapalıçarşı Beşli Altın 159.788,47 162.894,80 Gremse Altın 78.907,89 80.706,97 Ata Altın 32.549,50 33.368,75 Tam Altın 31.563,16 32.184,06 Külçe Altın ($) 118.300,00 118.350,00 Has Altın 4.820,65 4.821,42 Hamit Altın 32.046,47 32.227,95