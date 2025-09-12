PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı’ndan OVP değerlendirmesi

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, Orta Vadeli Program’da sigorta ve BES sektörüne verilen kapsamlı yerin gurur verici olduğunu söyledi. Gülen, BES’in hem bireylerin geleceğini güvence altına aldığını hem de ekonomiye uzun vadeli kaynak sağladığını vurguladı. Katılımcı sayısı ve fon büyüklüğünde hızlı artış beklediklerini belirtti.

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, yeni OVP'nin, sigortacılık ve BES'in ülke ekonomisindeki stratejik rolünü bir kez daha teyit ettiğini belirterek, "OVP'de sektörümüze bu denli kapsamlı şekilde yer verilmesi, gurur verici olduğu kadar, büyük sorumluluk da yüklemekte. Ödevlerimizi aldık; ülkemizin ekonomik kalkınması için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. BES'in sadece bireylerin emeklilik dönemlerini güvence altına almakla kalmadığını, aynı zamanda ekonomiye uzun vadeli kaynak aktararak büyümeyi desteklediğini söyleyen Gülen, "Katılımcı sayısının ve fon büyüklüğünün hızla artacağına inanıyoruz." dedi.

