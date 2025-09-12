Türkiye Sigorta Birliği Başkanı’ndan OVP değerlendirmesi

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, yeni OVP'nin, sigortacılık ve BES'in ülke ekonomisindeki stratejik rolünü bir kez daha teyit ettiğini belirterek, "OVP'de sektörümüze bu denli kapsamlı şekilde yer verilmesi, gurur verici olduğu kadar, büyük sorumluluk da yüklemekte. Ödevlerimizi aldık; ülkemizin ekonomik kalkınması için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. BES'in sadece bireylerin emeklilik dönemlerini güvence altına almakla kalmadığını, aynı zamanda ekonomiye uzun vadeli kaynak aktararak büyümeyi desteklediğini söyleyen Gülen, "Katılımcı sayısının ve fon büyüklüğünün hızla artacağına inanıyoruz." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN