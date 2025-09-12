Merkez Bankası’ndan üst üste ikinci faiz indirimi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43'ten 40.5'e indirilmesine karar verdi. PPK, Temmuz'daki toplantıda da faizi yüzde 46'dan 43'e çekmişti.

Böylece son iki toplantıda 550 baz puanlık faiz indirimi yapıldı. Politika faizi aynı zamanda Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Kurul dünkü toplantıda ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan 43.5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41.5'ten 39'a indirdi.

Faiz kararı (Takvim.com.tr)

DEZENFLASYON SÜRÜYOR

Enflasyonun ana eğiliminin Ağustos'ta yavaşladığı ifade edilen açıklamada, ikinci çeyrekte büyüme öngörülerin üzerinde gerçekleşirken nihai yurt içi talebin zayıf seyrini koruduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, yakın döneme ilişkin verilerin talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu gösterdiği vurgulandı. Adımların büyüklüğünün enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." denildi.

İKİ TOPLANTI KALDI

PPK bu yılın son iki toplantısını 23 Ekim ve 11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek.