BES ve sigorta sektöründe kapsamlı reform: İşveren katılımı, gençlere teşvik ve yeni çekim hakları geliyor

HACCA GİDEN DE ÇEKEBİLECEK

BES'te evlilik, eğitim ve konut alımı ile doğal afet durumlarında geçerli olan kısmi çekim hakkının kapsamı da genişletilecek. OVP'de kapsama nelerin ekleneceği de yer aldı. Buna göre, bedelli askere ya da hacca gitmek isteyenler de sistemden ayrılmadan BES'teki birikimlerinden para çekebilecek. Üniversiteliye BES askere gidene çekim hakkı (AA)

SİSTEMİN CAZİBESİ ARTIRILACAK

OVP'ye göre sektöre ilişkin atılacak diğer bazı adımlar da şöyle: - BES'teki standart emeklilik yatırım fonları, katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanacak. Üniversiteliye BES askere gidene çekim hakkı (AA)