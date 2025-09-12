PODCAST CANLI YAYIN

BES ve sigorta sektöründe kapsamlı reform: İşveren katılımı, gençlere teşvik ve yeni çekim hakları geliyor

Hem çalışanları hem üniversitelileri BES’li yapacak önemli reformlar için düğmeye basıldı. Tamamlayıcı emeklilik sistemi hayata geçirilirken, 25 yaş altı üniversitelilerin BES’e katılımı teşvik edilecek. BES’ten kısmi para çekme imkanının kapsamı da genişletilecek...

BES ve sigorta sektöründe kapsamlı reform: İşveren katılımı, gençlere teşvik ve yeni çekim hakları geliyor

Önümüzdeki dönemde sigorta sektörüne ve Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin önemli adımlar atılacak. Hafta başında açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) sektöre yönelik çok sayıda reforma yer verildi. Tasarrufların artırılması amacıyla atılması planlanan adımlar arasında özellikle BES'e doping etkisi yapacak düzenlemeler yer aldı.

Üniversiteliye BES askere gidene çekim hakkı (AA)Üniversiteliye BES askere gidene çekim hakkı (AA)

İŞVEREN DE KATILACAK
Bu kapsamda öne çıkan başlıklardan birini tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) oluşturuyor. Çalışanlara emeklilikte ek gelir imkanı sunacak bu reform ile Otomatik Katılım Sistemi (OKS), işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak bir emeklilik sistemine dönüşecek. 2026'nın ikinci çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanan reform BES'e hız verecek.

Önümüzdeki dönemde sadece çalışanların değil üniversitelilerin de BES'e katılması hedefleniyor. OVP'de buna ilişkin atılacak adımların da sinyali verildi. Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES'e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamaların hayata geçirileceği belirtildi.

HACCA GİDEN DE ÇEKEBİLECEK
BES'te evlilik, eğitim ve konut alımı ile doğal afet durumlarında geçerli olan kısmi çekim hakkının kapsamı da genişletilecek. OVP'de kapsama nelerin ekleneceği de yer aldı. Buna göre, bedelli askere ya da hacca gitmek isteyenler de sistemden ayrılmadan BES'teki birikimlerinden para çekebilecek.

SİSTEMİN CAZİBESİ ARTIRILACAK
OVP'ye göre sektöre ilişkin atılacak diğer bazı adımlar da şöyle:

- BES'teki standart emeklilik yatırım fonları, katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanacak.

- OKS katılımcılarına BES'te yer alan emeklilik fonlarına erişim imkânı tanınacak, kesintilerin sadeleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak ve bu kapsamda sistemin cazibesi artırılarak fon tutarı ve katılımcı sayısında artış sağlanacak.

- Yatırım fonlu birikimli hayat sigortaları yaygınlaştırılacak.

- Piyasa disiplininin, dayanıklılığın ve güven ortamının devamlılığını sağlamak amacıyla ilgili sigortacılık mevzuatını iyileştirmeye yönelik çalışma yapılacak.

- Sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinde dijital sigortacılık ve sigortacılık teknolojileri uygulamalarının mevzuat altyapısı oluşturulacak.

