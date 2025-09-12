BES ve sigorta sektöründe kapsamlı reform: İşveren katılımı, gençlere teşvik ve yeni çekim hakları geliyor

Önümüzdeki dönemde sigorta sektörüne ve Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin önemli adımlar atılacak. Hafta başında açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) sektöre yönelik çok sayıda reforma yer verildi. Tasarrufların artırılması amacıyla atılması planlanan adımlar arasında özellikle BES'e doping etkisi yapacak düzenlemeler yer aldı.
İŞVEREN DE KATILACAK
Bu kapsamda öne çıkan başlıklardan birini tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) oluşturuyor. Çalışanlara emeklilikte ek gelir imkanı sunacak bu reform ile Otomatik Katılım Sistemi (OKS), işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak bir emeklilik sistemine dönüşecek. 2026'nın ikinci çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanan reform BES'e hız verecek.
Önümüzdeki dönemde sadece çalışanların değil üniversitelilerin de BES'e katılması hedefleniyor. OVP'de buna ilişkin atılacak adımların da sinyali verildi. Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES'e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamaların hayata geçirileceği belirtildi.