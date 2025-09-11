Merkez Bankası faiz kararı için bugün toplanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı için bugün toplanacak. Temmuz ayında yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 300 baz puan indirilerek yüzde 43'e düşürülmüştü. PPK bu yıl ayrıca 23 Ekim ve 11 Aralık tarihlerinde toplanacak.

