PODCAST CANLI YAYIN

Hazine’den 2035 vadeli 2 milyar dolarlık tahvil ihracı: Talep üç katı aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 Eylül 2035 vadeli 2 milyar dolar tutarında tahvil ihraç etti. Kupon oranı yüzde 6,95, getiri oranı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Tahvile yaklaşık 200 yatırımcıdan gelen talep, ihraç tutarının üç katını geçti. Yatırımların yüzde 40’ı Birleşik Krallık, yüzde 35’i ABD ve yüzde 13’ü diğer Avrupa ülkelerinden yapıldı.

Giriş Tarihi:
Hazine’den 2035 vadeli 2 milyar dolarlık tahvil ihracı: Talep üç katı aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dolar cinsinden 2035 vadeli tahvilinde ihraç tutarı 2 milyar dolar oldu. Bu yıla ilişkin dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı için BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve J.P. Morgan'a 9 Eylül'de yetki verildi.

İhraç aynı gün sonuçlandı ve tutarı 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. 16 Eylül 2035 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 6,950, getiri oranı yüzde 7 olarak belirlendi. Tahvil ihracına yaklaşık 200 yatırımcıdan, ihraç tutarının 3 katını aşan talep geldi. Tahvilin yüzde 40'ı Birleşik Krallık, yüzde 35'i ABD, yüzde 13'ü diğer Avrupa ülkelerindeki yatırımcılara tahsis edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de | 37 ile yeni emniyet müdürü! İşte isim isim tam liste
Terör devleti İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Takas Bank
OVP'den emekli maaş sistemi ile ilgili reform! Hesaplar değişti | Uzun süre çalışana yüksek aylık
Trump ve İsrail destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı! ABD başkanından ilk açıklama | İşte vurulma anı
Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı
Türk Telekom
CHP'li İBB'den yolda kalan ulaşıma bir de zam talebi! AK Parti Grup Başkan Vekili'nden itiraz: "Bu zam teklifi hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır"
CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" rant lokantası çıktı! Önce dükkanlara çöktüler sonra belediyeye kiraladılar | Böcek'in akçeli işleri
2026’da emeklilikte devrim: Çift maaş almanın yolu açılıyor, işte yeni tamamlayıcı sistemin tüm detayları!
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi başladı: İtalyan teknik adamdan ilk rapor ve sürpriz karar
Hava sahasında gerilim! NATO üyesi Polonya Rus İHA'sını vurdu | Trump'tan dikkat çeken mesaj: "İşte başlıyoruz..."
Trabzonspor'un yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler
Togg bayilik ve ikinci el hamlesiyle Avrupa pazarında iddialı: Almanya’dan sonra sıra Fransa ve İtalya’da
Atletico Madrid Galatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün’ü yakın takibe aldı
Akıl unutur kalp unutmaz | atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!
Birinci Siyonizm Kongresi'nden Kürt-Yahudi Kongresi'ne! 158 yıl geçse de amaç aynı: "Arz-ı Mev'ud" ittifakının nihai hedefi Türkiye
Derin Amerika ve MOSSAD'dan "Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan" tehdidi! CIA'ci Rubin İsrail'e "İstanbul'u vur" dedi: NATO onları korumaz
İsrail'in Katar'a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! ABD basını yazdı: Hamas'a uyarı Ankara'dan | Perde arkasında neler var?
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu: 20 şüpheli yakalandı! Gözaltı listesi ortaya çıktı