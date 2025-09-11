Hazine’den 2035 vadeli 2 milyar dolarlık tahvil ihracı: Talep üç katı aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dolar cinsinden 2035 vadeli tahvilinde ihraç tutarı 2 milyar dolar oldu. Bu yıla ilişkin dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı için BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve J.P. Morgan'a 9 Eylül'de yetki verildi.

İhraç aynı gün sonuçlandı ve tutarı 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. 16 Eylül 2035 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 6,950, getiri oranı yüzde 7 olarak belirlendi. Tahvil ihracına yaklaşık 200 yatırımcıdan, ihraç tutarının 3 katını aşan talep geldi. Tahvilin yüzde 40'ı Birleşik Krallık, yüzde 35'i ABD, yüzde 13'ü diğer Avrupa ülkelerindeki yatırımcılara tahsis edildi.