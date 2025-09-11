Apple iPhone 17 serisini tanıttı: Türkiye fiyatları ve satış tarihleri belli oldu

Amerikan teknoloji şirketi Apple; iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max ve yeni serisi iPhone 17 Air olmak üzere dört modeli tanıttı. Türkiye fiyatları da belli oldu. Buna göre başlangıç fiyatları iPhone 17'de 77 bin 999, iPhone 17 Air'de 97 bin 999, iPhone 17 Pro'da 107 bin 999, iPhone 17 Pro Max'te 119 bin 999 lira olarak açıklandı. Ön sipariş tarihi 12 Eylül, satış tarihi de 19 Eylül olarak duyuruldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN