Küresel gelişmeler altın fiyatlarına hız veriyor. Ons altın önceki gün 3 bin 657 dolara kadar yükselerek rekor kırarken, yurt içi piyasalarda da gram altın 4 bin 852 liraya çıkarak tarihi zirvesini gördü. Çeyrek altının fiyatı da 8 bin lirayı aştı.
Altın fiyatlarında tarihi zirve: Gram 4.852, çeyrek 8 bini aştı
