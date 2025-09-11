Altın fiyatlarında tarihi zirve: Gram 4.852, çeyrek 8 bini aştı

Küresel gelişmeler altın fiyatlarına hız veriyor. Ons altın önceki gün 3 bin 657 dolara kadar yükselerek rekor kırarken, yurt içi piyasalarda da gram altın 4 bin 852 liraya çıkarak tarihi zirvesini gördü. Çeyrek altının fiyatı da 8 bin lirayı aştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN