Genç çiftlere 250 bin TL faizsiz evlilik kredisi! Aile ve Gençlik Fonu başvuruları ekimde başlıyor

Başvuru tarihi itibarı ile resmi nikah gününe en az 2 en fazla 6 ay kalması. Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek.

Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı İşlenen suçlardan; uyuşturucu ticareti gibi suçlardan mahkumiyeti olmaması.

İSTİHDAM EDİLEN KADIN İÇİN 157.500 TL DESTEK

Hükümet Aile Yılı'nda çalışma hayatını güçlendirmek için adımlar atmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile Yılı kapsamında "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi" ile çocuklu kadınları desteklediklerini duyurdu.

Evlilik (İHA)

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İstihdam edilen her kadın için işverene 3 aylık toplam 97 bin 500 liraya kadar istihdam desteği ve istihdam edilen kadının çocuğu olması halinde kadın çalışana 6 aylık toplam 60 bin liraya kadar çocuk bakım desteği ile toplamda 157 bin 500 liraya kadar maddi destek sağlıyoruz." dedi.