Genç çiftlere 250 bin TL faizsiz evlilik kredisi! Aile ve Gençlik Fonu başvuruları ekimde başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla geçen yıl kurulan Aile ve Gençlik Fonu'nda destek miktarı artırılırken, şartlar da esnetildi.
250 BİN TL DESTEK
Evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi olarak hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Ocak 2026 itibarıyla kredi tutarının artırılacağı kaydedilen paylaşımda, "Her iki eş de 18-25 yaş aralığındaysa kredi miktarını 250 bin liraya, 26-29 yaş aralığındaysa 200 bin liraya yükseltiyoruz. Başvuruları ekim ayı itibarıyla alacağız. Ailelerimizin gücü, geleceğimizin teminatı" ifadeleri kullanıldı.
GELİR ŞARTI ARTTI
Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliri ile başvuru şartının asgari ücretin 2.3 katından 2.5 katına çıkarıldığı ve 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerinin, her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteleneceği bilgilerine yer verildi.