Fitch tahminleri yükseltti: "Türkiye ekonomisi 2025 sonunda yüzde 3,5 büyüyecek"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,2'den yüzde 2,4'e, gelecek yıl için ise yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e çıkardı.

Fitch (AA)

Dünya ekonomisinde hala bu yıl önemli ölçüde yavaşlama beklendiğine işaret edilen raporda, geçen yıl yüzde 2,9 olan küresel ekonomik büyüme hızının bu yıl yüzde 2,4'e ve gelecek yıl yüzde 2,3'e gerilemesinin beklendiği kaydedildi. Raporda, dünya ekonomisinin 2027'de ise yüzde 2,6 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

Fitch, haziran ayında yayımladığı tahminlerde küresel ekonominin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 2,2'şer büyümesini öngörmüştü.

ABD EKONOMİSİNDE YAVAŞLAMA BEKLENTİSİ

Verilerin ABD ekonomisindeki yavaşlamaya dair kanıtlar sunduğu belirtilen raporda, ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 2,8 olan büyüme hızının bu yıl ve gelecek yıl yüzde 1,6, 2027'de ise yüzde 2,1 olmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda, efektif tarife oranındaki yükselişin tüketici enflasyonuna yansımasının henüz sınırlı kaldığı, ancak bunun yılın ilerleyen dönemlerinde artmasının beklendiği ifade edildi.

Yüksek enflasyonun reel ücret artışını yavaşlatacağı ve 2025'te halihazırda belirgin şekilde yavaşlayan tüketici harcamalarını olumsuz etkileyeceği ifade edilen raporda, istihdam artışının da belirgin şekilde yavaşladığı aktarıldı.

Raporda, iş gücü piyasasındaki zayıflamanın ABD Merkez Bankasını (Fed) faizleri tahmin edilenden daha hızlı düşürmeye ikna edebileceği vurgulanan, eylül ve aralık aylarında 25 baz puanlık faiz indirimleri ile 2026'da üç faiz indiriminin daha beklendiği aktarıldı.

AVRO BÖLGESİ EKONOMİSİNİN BU YIL YÜZDE 1,1 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Raporda, Avro Bölgesi'nin ihracatının ise 2025'in ilk yarısındaki hızını sürdürmesinin pek olası görünmediği ve tüketici toparlanmasının zayıflamasıyla birlikte bu yılın ikinci yarısında ekonominin büyümesinin beklenmediği ifade edildi.

Fitch'in raporunda, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 1,1'er, 2027'de ise yüzde 1,2 büyümesinin tahmin edildiği belirtildi.

ÇİN'İN BU YIL YÜZDE 4,7 BÜYÜMESİ TAHMİN EDİLİYOR

Çin'de de ihracat büyümesinin ABD'nin tarife şokuna rağmen güçlü kaldığı kaydedilen raporda, mali gevşemenin büyümeyi desteklediği ancak özel iç talep büyümesinin zayıflıyor gibi göründüğü ve deflasyonun giderek kalıcı hale geldiği aktarıldı.

Raporda, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,7, gelecek yıl ve 2027'de yüzde 4,1'er büyümesinin tahmin edildiği öngörüldü.