Fitch tahminleri yükseltti: "Türkiye ekonomisi 2025 sonunda yüzde 3,5 büyüyecek"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun eylül sayısını yayımladı. Raporda dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,4 ve gelecek yıl yüzde 2,3 büyümesi öngörüldü. Buna göre, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3,5'er büyüyeceği tahmin edildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,2'den yüzde 2,4'e, gelecek yıl için ise yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e çıkardı.

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun eylül sayısını "Küresel Büyüme Tahminleri Yukarı Yönlü Revize Edildi Ancak ABD Ekonomisi Yavaşlıyor" başlığıyla yayımladı.

Raporda, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminlerinin 2025'in ikinci çeyreğinde beklenenden iyi gelen veriler doğrultusunda yukarı yönlü revize edildiği belirtildi.

Dünya ekonomisinde hala bu yıl önemli ölçüde yavaşlama beklendiğine işaret edilen raporda, geçen yıl yüzde 2,9 olan küresel ekonomik büyüme hızının bu yıl yüzde 2,4'e ve gelecek yıl yüzde 2,3'e gerilemesinin beklendiği kaydedildi. Raporda, dünya ekonomisinin 2027'de ise yüzde 2,6 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

Fitch, haziran ayında yayımladığı tahminlerde küresel ekonominin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 2,2'şer büyümesini öngörmüştü.

ABD EKONOMİSİNDE YAVAŞLAMA BEKLENTİSİ

Verilerin ABD ekonomisindeki yavaşlamaya dair kanıtlar sunduğu belirtilen raporda, ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 2,8 olan büyüme hızının bu yıl ve gelecek yıl yüzde 1,6, 2027'de ise yüzde 2,1 olmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda, efektif tarife oranındaki yükselişin tüketici enflasyonuna yansımasının henüz sınırlı kaldığı, ancak bunun yılın ilerleyen dönemlerinde artmasının beklendiği ifade edildi.

Yüksek enflasyonun reel ücret artışını yavaşlatacağı ve 2025'te halihazırda belirgin şekilde yavaşlayan tüketici harcamalarını olumsuz etkileyeceği ifade edilen raporda, istihdam artışının da belirgin şekilde yavaşladığı aktarıldı.

Raporda, iş gücü piyasasındaki zayıflamanın ABD Merkez Bankasını (Fed) faizleri tahmin edilenden daha hızlı düşürmeye ikna edebileceği vurgulanan, eylül ve aralık aylarında 25 baz puanlık faiz indirimleri ile 2026'da üç faiz indiriminin daha beklendiği aktarıldı.

AVRO BÖLGESİ EKONOMİSİNİN BU YIL YÜZDE 1,1 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Raporda, Avro Bölgesi'nin ihracatının ise 2025'in ilk yarısındaki hızını sürdürmesinin pek olası görünmediği ve tüketici toparlanmasının zayıflamasıyla birlikte bu yılın ikinci yarısında ekonominin büyümesinin beklenmediği ifade edildi.

Fitch'in raporunda, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 1,1'er, 2027'de ise yüzde 1,2 büyümesinin tahmin edildiği belirtildi.

ÇİN'İN BU YIL YÜZDE 4,7 BÜYÜMESİ TAHMİN EDİLİYOR

Çin'de de ihracat büyümesinin ABD'nin tarife şokuna rağmen güçlü kaldığı kaydedilen raporda, mali gevşemenin büyümeyi desteklediği ancak özel iç talep büyümesinin zayıflıyor gibi göründüğü ve deflasyonun giderek kalıcı hale geldiği aktarıldı.

Raporda, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,7, gelecek yıl ve 2027'de yüzde 4,1'er büyümesinin tahmin edildiği öngörüldü.

TÜRKİYE'NİN BU YILA İLİŞKİN BÜYÜME TAHMİNİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Bu yılın ikinci çeyreğinde beklenenden güçlü performansının ardından Türkiye ekonomisinin büyüme tahminin yükseltildiği yansıtılan raporda, ülke ekonomisinin 2025 yılına ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 2,9'dan yüzde 3,5'e çıkarıldığı aktarıldı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2026'da da yüzde 3,5, 2027'de ise yüzde 4,2 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Ülkede yıllık enflasyonun düşmeye devam ettiğine işaret edilen raporda, mevcut aylık eğilimler çerçevesinde 2025 için yıl sonu enflasyonun yüzde 28'e yavaşlamasının beklendiği, bu oranın 2026 için yüzde 21 ve 2027 için yüzde 19 olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

Raporda, bu yıl yapılacak üç politika toplantısıyla birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini toplam 800 baz puan indirmesinin ve yılı yüzde 35 seviyesinde tamamlamasının beklendiği ifade edildi.

