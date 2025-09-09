PODCAST CANLI YAYIN

ZUCHEX 2025 ev ve mutfak eşyaları sektörünü İstanbul’da buluşturuyor

11 Eylül'de Tüyap İstanbul’da kapılarını açacak olan ZUCHEX 2025, 120 ülkeden 30 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayacak. 35'inci kez düzenlenen fuarda, yerli ve yabancı markalar yeni ürünlerini sergilerken, milyonlarca dolarlık ticaretin gerçekleşmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi:
Ev ve mutfak eşyaları dünyasının 2025 yılındaki en önemli küresel fuarlarından biri, 11 Eylül'de Tüyap İstanbul'da gerçekleşiyor. ZUCHEX, yaklaşık 120 farklı ülkeden 30 bini aşkın ziyaretçiyi, sektörün önde gelen markaları, yenilikçi tasarımları ve geleceğin trendleriyle buluşturacak.

Züccaciyeciler Derneği ZÜCDER'in destekleriyle 35'inci düzenlenen fuarda, dört gün boyunca milyonlarca dolarlık ticaretin gerçekleşmesi bekleniyor. Fuarda yerli üreticilerin yanı sıra ABD, Kanada, İtalya, Portekiz, Güney Kore, Singapur, Malezya, Hindistan, BAE ve Suudi Arabistan gibi ülkeler yeniliklerini sergileyecek.

