ZUCHEX 2025 ev ve mutfak eşyaları sektörünü İstanbul’da buluşturuyor

Ev ve mutfak eşyaları dünyasının 2025 yılındaki en önemli küresel fuarlarından biri, 11 Eylül'de Tüyap İstanbul'da gerçekleşiyor. ZUCHEX, yaklaşık 120 farklı ülkeden 30 bini aşkın ziyaretçiyi, sektörün önde gelen markaları, yenilikçi tasarımları ve geleceğin trendleriyle buluşturacak.

Züccaciyeciler Derneği ZÜCDER'in destekleriyle 35'inci düzenlenen fuarda, dört gün boyunca milyonlarca dolarlık ticaretin gerçekleşmesi bekleniyor. Fuarda yerli üreticilerin yanı sıra ABD, Kanada, İtalya, Portekiz, Güney Kore, Singapur, Malezya, Hindistan, BAE ve Suudi Arabistan gibi ülkeler yeniliklerini sergileyecek.