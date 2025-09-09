Şişecam’ın Global Genç Yetenek Programı Together için başvurular başladı

PODCAST CANLI YAYIN

Cam ve kimya sektörlerinin global markası Şişecam, üniversite son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik “Together” programının 9. dönemi için başvuru sürecini başlattı. 28 Eylül’e kadar başvuru yapılabilecek programa katılan genç yetenekler, 7 ay süresince gerçek projelerde görev alarak kariyerlerine güçlü bir adım atacak.

Cam ve kimyasallar sektörlerinin global oyuncusu Şişecam, genç yetenekleri iş dünyasına kazandırmak ve kendi deneyimini onların yenilikçi bakış açılarıyla buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Global Genç Yetenek Programı Together'ın 9'uncu dönem başvuru sürecini başlattı. Üniversitelerin son sınıfında okuyan öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 28 Eylül'e kadar programa başvuru yapabilecek.

Adaylar; genel yetenek sınavı, vaka analizi, video mülakat ve İngilizce değerlendirmelerini içeren bir sürecin ardından, Aralık ayında stajlarına başlayacak. Genç yetenekler, Şişecam Genel Merkezi, farklı üretim tesisleri ve Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi'nde 7 ay süresince part-time çalışarak gerçek projelerde görev alma fırsatı bulacak. Staj dönemini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Şişecam'da kariyerlerine başlama fırsatı yakalayacak.

