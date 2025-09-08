SON DAKİKA
Devletin eli vatandaşın omuzunda

Devlet, doğumdan eğitime, evlilikten ölüme kadar her safhada birçok destek ödeneği ile vatandaşının yanında yer alıyor. Milyarlarca lirayı bulan yardımlar; doğum, emzirme, analık, eğitim- öğretim, evlenme ve cenaze ödenekleriyle vatandaşa nefes aldırıyor

08 Eylül 2025
Devlet, doğumdan eğitime, evlilikten ölüme kadar her safhada birçok destek ödeneği ile vatandaşının yanında yer alıyor. Milyarlarca lirayı bulan yardımlar; doğum, emzirme, analık, eğitim- öğretim, evlenme ve cenaze ödenekleriyle vatandaşa nefes aldırıyor. Devletin 2024 yılında vatandaşa sunduğu cenaze ödeneğinden 277 bin 423 kişi yaralandı. 2024 yılı toplam ödenek tutarı 1 milyar 182 milyon lira olarak kaydedildi. 2025 yılında da ödenek tutarı benzer seviyelerde seyrederek 1 milyar 139 milyon lira olarak hesaplanırken, bu yılın ödeneğinden 189 bin 568 kişi yararlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Yılı kapsamında birçok destek projesini hayata geçirdi. 2025 yılının ilk 8 ayında 383 bin 691 anneye 3.5 milyar lira doğum yardımı sağlandı. 151 bin çift Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu. 42 markayla bin 331 indirim anlaşması imzandı. 81 ilde 9 binin üzerinde Aile Yılı etkinliğinde vatandaşlarla buluşuldu.

