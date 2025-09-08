SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

1 milyon kişi İŞKUR sayesinde iş sahibi

Bu yıl İŞKUR aracılığıyla işe yerleşenler 1 milyonu aşarken, halen yaklaşık 92 bin açık işe personel aranıyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Eylül 2025
1 milyon kişi İŞKUR sayesinde iş sahibi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İŞKUR, iş arayanlarla iş verenleri buluşturmaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilenlerin sayısı 1 milyon 47 bine ulaştı. Halen ilana açık 91 bin 886 açık iş bulunuyor. Mevcut açık işlerde ilk sırayı 20 bin 596 kişiyle beden işçisi alırken; 3 bin 682 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 51 kişiyle servis elemanı (garson), bin 742 kişiyle satış elemanı/danışmanı takip ediyor. Gazaltı kaynakçısı, forklift operatörü, elektrikçi ve CNC operatörü gibi ustalık gerektiren meslekler için verilen ilanlar da ön sıralarda yer alıyor.

EN ÇOK TURİZMCİ ALINDI
1 milyonu aşan bu yılki işe yerleştirme rakamının yaklaşık 904 bini ilk 7 ayda gerçekleşti. Bu dönemde en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe "imalat" alanında; mesleklere göre ise 67 bin 339 kişiyle turizm ve otelcilik elemanı, 46 bin 408 kişiyle özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve 30 bin 291 kişiyle reyon görevlisi mesleklerinde görüldü.


AÇIK İŞTE İLK 15

1 milyon kişiye iş (Takvim.com.tr)1 milyon kişiye iş (Takvim.com.tr)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Özgür Özel’in sokak çağrısı sonrası yaşananlara soruşturma! Bakan Yerlikaya açıkladı: Asla müsaade etmeyeceğiz
Emekliye yüksek promosyon formülü! İşte kazancı artırma yolları
Türk Telekom
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde skandal görüntüler! CHP’li vekil Ali Mahir Başarır polisin üzerine yürüdü: Buraya gel dedim!
Konya’da hezimet! Türkiye - İspanya: 0-6 | MAÇ SONUCU
İşte velileri ve öğrencileri okula hazırlayacak rehber... Uzmanından TAKVİM’e tavsiyeler...
Özgür Özel ’den yine sokak çağrısı! Avaz avaz bağırdı tehditler savurdu: Son uyarımdır...
Kim Milyoner Olmak İster?de heyecan dolu anlar: 300 bin TL’lik soruda garanti yöntem!
Antalya’daki rüşvet soruşturmasında kim, ne dedi? İlker Arslan ve Fazlı Ateş’in çelişkili ifadeleri: Arsa satışı dediler tapuda izine rastlanmadı
CHP gençlik kollarının provokasyon çağrısı sonrası İstanbul’da eylem yasağı! Valilik duyurdu: 6 ilçede o tarihe kadar yasaklandı
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye açıklaması: 7/24 sahadayız vatandaşın talepleri datada toplanıyor
Teşekkürler Filenin Sultanları! Türkiye - İtalya: 2-3 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye mektubu Siirt’teki şehit ailesine ulaştı! Bu süreci destekliyoruz başka çocuklar babasız kalmasın
Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum
Pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti! İzmir Torbalı’daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı
CHP’li Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na fondaş üzerinden ihraç sopası gösterdi: Kimseyi hedef göstermek istemem
Son dakika: Manifest Grubu’na soruşturma! Konserdeki hareketleri büyük tepki çekmişti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Devrim sonrası Suriye’ye dönenlerin sayısı 474 bin 18 kişiye ulaştı
Fenerbahçe’den çifte transfer! Eski yıldız dönebilir