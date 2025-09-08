1 milyon kişi İŞKUR sayesinde iş sahibi

İŞKUR, iş arayanlarla iş verenleri buluşturmaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilenlerin sayısı 1 milyon 47 bine ulaştı. Halen ilana açık 91 bin 886 açık iş bulunuyor. Mevcut açık işlerde ilk sırayı 20 bin 596 kişiyle beden işçisi alırken; 3 bin 682 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 51 kişiyle servis elemanı (garson), bin 742 kişiyle satış elemanı/danışmanı takip ediyor. Gazaltı kaynakçısı, forklift operatörü, elektrikçi ve CNC operatörü gibi ustalık gerektiren meslekler için verilen ilanlar da ön sıralarda yer alıyor.



EN ÇOK TURİZMCİ ALINDI

1 milyonu aşan bu yılki işe yerleştirme rakamının yaklaşık 904 bini ilk 7 ayda gerçekleşti. Bu dönemde en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe "imalat" alanında; mesleklere göre ise 67 bin 339 kişiyle turizm ve otelcilik elemanı, 46 bin 408 kişiyle özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve 30 bin 291 kişiyle reyon görevlisi mesleklerinde görüldü.



AÇIK İŞTE İLK 15



1 milyon kişiye iş (Takvim.com.tr)