Yatlara ÖTV düzenlemesi

Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 8 olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 18 gros tanilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yolcu ve gezinti gemileri ile yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için halihazırda yüzde 0 olan vergi oranı yüzde 8 oldu. Düzenlemeler 8 Eylül tarihinden itibaren uygulanamaya konulacak.



BOĞAZ'A YENİ DÜZENLEME

Öte yandan İstanbul Boğazı'nın Anadolu ve Avrupa kıyılarında işletme izni verilmeyen kıyı yapılarında, yolcu indirme, bindirme, bağlama ve barınma yasaklandı. Buna göre, 24 metre ve üzeri boydaki günübirlik gezi, gezinti, ve yüzer tesis işletme belgeli tekneler ile gezi amaçlı işletme belgeli ticari yatlar söz konusu kıyı yapılarında faaliyet gösteremeyecek. Denetimler düzenli olarak yapılacak. İstanbul Valiliği, İstanbul Boğazı'nın önemine vurgu yaparak son dönemdeki izinsiz kıyı kullanımları, denetimsiz elektrik temini, altyapı eksiklikleri ve kontrolsüz faaliyetler sebebiyle can ve mal güvenliğinin tehdit edildiğini belirtti.