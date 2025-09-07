SON DAKİKA
‘Yarının Köyleri’ projesi BM Genel Kurulu'nda anlatıldı

Yarının Köyleri girişimcilerinin ürünleri Azerbaycan, Orta Avrupa, Doğu Avrupa ve Körfez ülkelerine ihraç edilen markalara dönüştü. Trendyol, 2028 hedefini 10 dijital merkez olarak belirledi.

07 Eylül 2025
Trendyol, "Yarının Köyleri" projesini 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenen özel panelde anlattı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, BM Genel Sekreter Yardımcısı, UNDP Dış İlişkiler ve Savunuculuk Bürosu Direktörü Susan Brown'ın konuşmacı olarak yer aldığı panelin moderatörlüğünü UNDP Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Direktör Yardımcısı Nick Rene Hartmann üstlendi.

Yarının Köyleri projesinin kırsal alanlardaki dijital uçurumu kapatmayı, herkese dijital fırsat eşitliği sunmayı hedeflediğini söyleyen Sinan Cem Şahin, "Amacımız, teknoloji ve dijitalleşmeyi kırsal bölgeler için fırsat eşitliğine dönüştürmek. Biz çabalarımızın toplumsal faydaya da dönüşmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi. Proje kapsamında Adana'nın Kürkçüler, İzmir'in Ulamış, Sakarya'nın Taraklı ve Diyarbakır'ın Bağıvar köylerinde kurulan dijital merkezlerle 4 bin kişiye eğitim verildi


Proje, "Kapsayıcı Kırsal Kalkınmayla Dijital Uçurumu Kapatmak: Sürdürülebilir Kalkınmada Özel Sektörün Katkısı" adlı panelde sunuldu.

