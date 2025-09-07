TOKİ’den dev fırsat...

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu TOKİ'nin indirim kampanyasının detayları belli oldu. TOKİ'den satın alınan ve ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim kampanyası bu yıl 22 Eylül-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kampanya kapsamında borcun tamamını kapatmak isteyenler yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.



TOKİ (AA)

168 BİN KİŞİYE FIRSAT

Borcun tamamı yerine bir bölümünü kapatmak isteyenler de bakiyenin en az yüzde 25'inin ödenmesi koşuluyla yüzde 25'lik indirimden kısmi olarak yararlanabilecek. Kampanyadan satışları geçen yıl Haziran sonuna kadar gerçekleştirilen, yine taksitleri en geç 2024 Haziran sonu itibarıyla başlayan, geri ödemeleri devam eden 168 bin 198 konut ve iş yeri alıcısı faydalanabilecek ve 110.6 milyar lira tutarında borç bakiyesi kapatılabilecek. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olanlar ise kampanyadan faydalanamayacak.



TOKİ (AA)