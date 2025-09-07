TOKİ’den dev fırsat...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu TOKİ'nin indirim kampanyasının detayları belli oldu. TOKİ'den satın alınan ve ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim kampanyası bu yıl 22 Eylül-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kampanya kapsamında borcun tamamını kapatmak isteyenler yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.
TOKİ (AA)
168 BİN KİŞİYE FIRSAT
Borcun tamamı yerine bir bölümünü kapatmak isteyenler de bakiyenin en az yüzde 25'inin ödenmesi koşuluyla yüzde 25'lik indirimden kısmi olarak yararlanabilecek. Kampanyadan satışları geçen yıl Haziran sonuna kadar gerçekleştirilen, yine taksitleri en geç 2024 Haziran sonu itibarıyla başlayan, geri ödemeleri devam eden 168 bin 198 konut ve iş yeri alıcısı faydalanabilecek ve 110.6 milyar lira tutarında borç bakiyesi kapatılabilecek. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olanlar ise kampanyadan faydalanamayacak.
TOKİ (AA)
KREDİ İMKANI DA VAR
Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları borç bakiyelerini kapatarak indirimden yararlanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.
TOKİ (AA)
GENÇLER 'EV'LENECEK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal konut projesinde genç çiftlere yüzde 20 özel kontenjan ayrılacağını söyledi. Aile Yılı'na yakışan konut müjdesi için başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Kurum olmak üzere emeği geçen herkese, aileler adına teşekkür ettiğini belirten Göktaş, "Sosyal konut projesinde, genç çiftlerimize yüzde 20 özel kontenjan ayrılacak, 3 çocuk ve üzeri ailelere ayrı kontenjan belirlenecek. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.