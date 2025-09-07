Sarı yazda fiyatlar indi! Oteller yüzde 80 doldu...

Her bütçeye uygun tatil avantajları olduğunu ve konaklama ücretlerinin gecelik 3 bin liradan başladığına vurgu yapan Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin ise "20 Ekim'e kadar otellerde hareketlilik devam ediyor. Tatilini planlamayan misafirlerimiz varsa fırsat dediğimiz otellerimiz oluyor. Eylül ayında kişi başı fiyatlar gecelik 3 bin liradan başlıyor ve çeşitliliğe göre bu fiyat 24 bin liraya kadar çıkıyor. Uzun tatile gelen çocuklu ve kalabalık aileler her şey dahil tatili tercih ediyor. Şehri gezmek isteyenler ise oda kahvaltı ve yarım pansiyonu tercih ediyor" şeklinde konuştu.

Bodʺroomʺ fırsatı (İHA)



Otellerde tatil hareketliliğinin 20 Ekim'e kadar devam ettiği belirtildi.