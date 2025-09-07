SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Sarı yazda fiyatlar indi! Oteller yüzde 80 doldu...

Okullar açılıyor, tatil sezonu kapanıyor derken, pek çok tatilci daha sakin ve hesaplı tatil için Eylül ayını tercih etti. Bodrum’da kişi başı fiyatlar 3 bin-24 bin lira arasına gerilerken, otellerde doluluk yüzde 80’i aştı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Eylül 2025
Sarı yazda fiyatlar indi! Oteller yüzde 80 doldu...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Muğla'nın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da tatil fırsatı Eylül ayında da sürüyor. Yılın ilk 8 ayında hava ve deniz yoluyla ilçeye 775 bin yabancı turist geldiğini anlatan Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, 'sarı yaz' dönemi olarak adlandırılan Eylül ayının oldukça yoğun geçeceğini söyledi.

Bodʺroomʺ fırsatı (DHA)Bodʺroomʺ fırsatı (DHA)

Dengiz'in açıklamalarına göre; Eylül ayında otellerdeki rezervasyon oranı yüzde 80'i aştı. Bu da çok sayıda tatilcinin hesaplı tatil için Eylül ayını tercih ettiğini ortaya koydu.

Bodʺroomʺ fırsatı (İHA)Bodʺroomʺ fırsatı (İHA)

HER BÜTÇEYE GÖRE TATİL
Erken rezervasyon fırsatlarından yararlanan tatilcilerin öncelikli uğrak noktasının Bodrum olduğuna değinen Dengiz, "Bu sezonu geçen yıla göre yüzde 4.8 kayıpla kapattıklarını anlattı. Dengiz, "Az kayıp vermesinin sebebi kış döneminde yapılan erken rezervasyonlar" dedi.

Bodʺroomʺ fırsatı (İHA)Bodʺroomʺ fırsatı (İHA)

Her bütçeye uygun tatil avantajları olduğunu ve konaklama ücretlerinin gecelik 3 bin liradan başladığına vurgu yapan Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin ise "20 Ekim'e kadar otellerde hareketlilik devam ediyor. Tatilini planlamayan misafirlerimiz varsa fırsat dediğimiz otellerimiz oluyor. Eylül ayında kişi başı fiyatlar gecelik 3 bin liradan başlıyor ve çeşitliliğe göre bu fiyat 24 bin liraya kadar çıkıyor. Uzun tatile gelen çocuklu ve kalabalık aileler her şey dahil tatili tercih ediyor. Şehri gezmek isteyenler ise oda kahvaltı ve yarım pansiyonu tercih ediyor" şeklinde konuştu.

Bodʺroomʺ fırsatı (İHA)Bodʺroomʺ fırsatı (İHA)

Otellerde tatil hareketliliğinin 20 Ekim'e kadar devam ettiği belirtildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 300 bininci konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar! Evine kavuşmayan depremzedemiz kalmayacak
CHP’de olağanüstü korku! Özgür Özel’in ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı hamle | Kritik 6 günde neler olacak?
Vincenzo Montella’nın İspanya planı hazır! İşte Türkiye’nin 11’i
Malatya’da 300 bininci konut teslim edildi! Bakan Kurum: Her şey yeniden başlıyor
Görevden uzaklaştırılmıştı! Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler yeniden tutuklandı! Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş için de flaş karar
İngiltere’de Filistin eylemine müdahale! Polis protestocuları yaka paça gözaltına aldı
Beyaz Saray’daki buluşmada ilginç anlar! Mark Zuckerberg ne yapacağını bilemedi
Fenerbahçe durmuyor! Transferde 2 imza daha yolda
İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı! Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı
CHP’li İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ifade! Milyonlar paravan şirketlerle kaçırıldı
FİNALDEYİZ! Türkiye - Japonya : 3-1 | MAÇ SONUCU
ABD’nin Kuzey Kore hezimeti: Trump Usame bin Ladin’i öldüren SEAL Team’i gönderdi! Savaşın eşiğinden döndüler
ÇEYREK FİNALDEYİZ! Türkiye - İsveç : 85-79 | MAÇ SONUCU
Trump imzayı attı Pentagon’un ismini değiştirdi! Savaş mesajında Pete Hegseth detayı: Kongre onaylamadan tabelayı söktüler
10 il sarı alarm listesinde! MGM’den kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul dahil o saat aralığında şiddeti artacak
Galatasaray’a Milli Takım’dan çifte yıldız!
Maduro’dan Trump’ın tehdidine sert yanıt: Venezuela saldırıya uğrarsa...’’
CHP’nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP’nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | Ekrem İmamoğlu Özgür Özel’i desteklememi istedi
Kikirik’ten bambaşka bir kadına! Hayat Bilgisi’nin yıldızı Çisil Oral’ın son halini görenler ‘Gerçekten aynı kişi mi?’ diye soruyor