Sağlık çalışanlarına nöbet ücreti düzenlemesi

Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına yönelik sözleşme ve ödeme kriterlerinde önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeyle teşvik ödemelerinde revizyona gidilirken, günlük muayene sayısı, kronik hastalık taramaları ve hasta memnuniyet oranı da teşvik kriteri olacak. Aile sağlığı merkezlerinde çalışan işçilerin nöbet hesaplamaları da aile hekimleriyle aynı olacak. Nöbet ücretleri için de yeni hesap yapıldı. Buna göre, entegre sağlık merkezlerinde tutulan nöbetler artık 96 saatten az olmamak kaydıyla 5 nöbet üzerinden hesaplanacak.