Kocaeli’ye dev metro yatırımı! 28.5 kilometre 18 istasyon günde 500 bin yolcu...

Körfezray olarak bilinen Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem (HRS) Hattı projesinin temeli Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı tören ile atıldı. Körfezray'ı, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda Kocaeli'nin ekonomik ve sosyo-kültürel kalkınmasına güç katacak bir hamle olarak gördüklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Kocaeli'nin doğu-batı aksında, 28.5 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edilecek ve 18 istasyon ile Körfez-Derinceİzmit- Kartepe hattında hizmet verecek. Saatte 80 kilometrelik tasarım hızıyla ilk yıllarında günde yaklaşık 300 bin yolcuya hizmet verecek hattımızın yolcu sayısının ileride 500 bine ulaşacağını öngörüyoruz" dedi. Türkiye genelinde tamamlayarak hizmete sundukları kent içi raylı sistem hattı uzunluğunun 434 kilometre olduğunu söyleyen Uraloğlu, şöyle konuştu:



144.8 KM'LİK YENİ HAT

"Körfezray Metrosu ile birlikte 6 ayrı hatta da 89.1 kilometre kentiçi raylı sistem hattının yapımını sürdürüyoruz. 2'si Ankara'da olmak üzere Sakarya ve Trabzon'da toplam 76.9 kilometre uzunluğunda olan 4 ayrı kent içi raylı sistem hattının projelerinin hazırlanmasına da devam ediyoruz. Yine, İstanbul, Ankara, Samsun ve Konya illerimizde 144.8 kilometre yeni hattın yapımını da planlıyoruz. Yapımı devam eden ve planladığımız projelerimizi de hayata geçirdiğimizde ülkemiz genelinde inşa ettiğimiz kent içi raylı sistem uzunluğunu 745 kilometreye çıkarmış olacağız."