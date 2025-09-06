Silah taşıma ruhsatına zam mı geldi? 2025 silah, tüfek taşıma ve bulundurma belgesi harçları ne kadar, kaç TL oldu?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile silah taşıma ve bulundurma ruhsatları için uygulanan maktu harçlar ödemesinde değişikliğe gidildi. Peki taşıma ruhsatlı silah harcı 2025 ne kadar? İşte yeni fiyatlar...

(Kaynak: AA)

SİLAH TAŞIMA RUHSATINA ZAM MI GELDİ?

2025 yılı itibarıyla silah ruhsat harçlarında artış yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme kapsamında, silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarından alınan maktu harçlara fiyat güncellenmesi getirildi.

SİLAH TAŞIMA RUHSATI NE KADAR OLDU?

5 yıllık silah taşıma ruhsatı için yıllık 31.600 TL harç ödenmesi öngörülürken, toplam tutar 158 bin TL'ye yükseldi. Önceki düzenlemede bu rakam 79 bin TL seviyesindeydi.