Silah taşıma ruhsatına zam mı geldi? 2025 silah, tüfek taşıma ve bulundurma belgesi harçları ne kadar, kaç TL oldu?

2025 yılı itibariyle Türkiye'de silah taşıma ve bulundurma ruhsatları için harç ücretlerinde artış yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, silah taşıma ruhsatı harcı yıllık 31.600 TL olarak belirlendi. Peki silah taşıma ruhsatında 5 yıllık toplam harç bedeli ne kadar? İşte detaylar…

Giriş Tarihi :06 Eylül 2025 , 20:03
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile silah taşıma ve bulundurma ruhsatları için uygulanan maktu harçlar ödemesinde değişikliğe gidildi. Peki taşıma ruhsatlı silah harcı 2025 ne kadar? İşte yeni fiyatlar...

SİLAH TAŞIMA RUHSATINA ZAM MI GELDİ?

2025 yılı itibarıyla silah ruhsat harçlarında artış yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme kapsamında, silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarından alınan maktu harçlara fiyat güncellenmesi getirildi.

SİLAH TAŞIMA RUHSATI NE KADAR OLDU?
5 yıllık silah taşıma ruhsatı için yıllık 31.600 TL harç ödenmesi öngörülürken, toplam tutar 158 bin TL'ye yükseldi. Önceki düzenlemede bu rakam 79 bin TL seviyesindeydi.

BULUNDURMA VE YİVSİZ TÜFEK RUHSAT FİYATI

Bulundurma ruhsatı 25.282 TL'den 50.565 TL'ye yükseldi.

Yivsiz tüfek ruhsatı ise 611 TL'den 1.225 TL'ye çıktı.

YENİ FİYATLANDIRMA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Yeni harç tarifesi, 7 Eylül 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

