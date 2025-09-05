PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Turizmde yıl sonu hedefi 64 milyar dolar

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025’in ilk altı ayında 25,8 milyar dolar gelir elde edildiğini belirterek, yıl sonu hedefi olan 64 milyar dolara emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Ersoy, turizm potansiyelini doğru yönetmek için radikal kararlar aldıklarını ve sektöre yeni bir yol haritası çizdiklerini vurguladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Eylül 2025
Turizmde yıl sonu hedefi 64 milyar dolar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Turizmde yıl sonu lhedefleri büyüdü. 64 milyar dolar hedefine ulaşacaklarını belirten Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm potansiyelini en doğru şekilde yönetmek için bazı radikal kararlar aldıklarını belirttti. Bakan Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın turizmi stratejik bir sektör olarak ilan etmesinin ardından, biz de bakanlık olarak yeni bir yol haritası belirledik. 2025 yılının ilk altı ayında 25.8 milyar dolar gelir elde ettik. Yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolar gelire doğru emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
App StoreApp Store Google PlayGoogle Play App GalleryApp Gallery

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ankara’da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi
Savcı Ercan Kayhan cinayetinde yeni detaylar! 19 yaşındaki katil Mustafa Can Gül 1 sene önce de camları kırmış...
Kıdem tazminatını artırmanın yolları: Hangi ödemeler dahil, hangi tarihler avantajlı?
Tiflis’te 3 gollü başlangıç! Gürcistan - Türkiye: 2-3 | MAÇ SONUCU
CHP’nin İstanbul’daki ilçe kongreleri yapılmayacak! Seçim çalışmaları durduruldu | CHP’den itiraz: YSK’ya başvurdular
Başkan Erdoğan’dan Gürcistan maçı sonrası millilere tebrik telefonu
Hilal Özdemir’in katili Ayberk Kurtuluş Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne böyle girmiş! Güvenlik kamerasında dikkat çeken detay: Aracını durdurmadan...
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail Suriye sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
Kim Milyoner Olmak İster’de verdiği cevap yakınını şoka uğrattı
Beşiktaş’tan 4 transfer bombası daha! Kritik güne kadar yoğun pres
Google ile İsrail arasında 45 milyon dolarlık anlaşma! Gazze soykırımını sözleşmeyle örtbas edecekler
KOSGEB destekleriyle iş kurmak ve büyütmek artık daha kolay: Milyonlarca liralık kaynak hazır
Filenin Sultanları tarih yazarak yarı finalde! Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri: 3-1 | MAÇ SONUCU
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Olay gönderme: Gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz
Teknoloji lobicileri tekelci Google’ın arkasında! ABD’de tarihi dava devam ediyor
CHP’de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel’in planı | İşte masadaki senaryolar
Google çöktü operasyon ortaya çıktı! 3 yıllık siber saldırı: Savunma ve medya şirketlerini klonlayıp yasa dışı porno ve bahis sitelerine yönlendirdiler
Şaibe davası öncesi çok konuşulacak gelişme! Kurultay dosyasına bakan mahkeme İstanbul dosyalarını istedi
Yenidoğan Çetesi davasında son durum! Bebeklerin ölmesi için tüm şartlar sağlanmış | Duruşmaya bugün devam edilecek
Fenerbahçe’ye Real Madrid’den 2 yıldız birden!