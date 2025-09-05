Turizmde yıl sonu hedefi 64 milyar dolar

Turizmde yıl sonu lhedefleri büyüdü. 64 milyar dolar hedefine ulaşacaklarını belirten Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm potansiyelini en doğru şekilde yönetmek için bazı radikal kararlar aldıklarını belirttti. Bakan Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın turizmi stratejik bir sektör olarak ilan etmesinin ardından, biz de bakanlık olarak yeni bir yol haritası belirledik. 2025 yılının ilk altı ayında 25.8 milyar dolar gelir elde ettik. Yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolar gelire doğru emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.