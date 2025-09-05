EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK, Bağkur emekli maaşına yeni formül: Maaşı 16.881, 18.000, 20.000, 21.000, 22.000 olanlar kaç TL zam alacak?

Bu veriler Ocak 2026'da uygulanacak zam oranları için ilk göstergeleri oluşturuyor. Temmuz ve Ağustos verileri sonrası geri kalan 4 aylık enflasyon rakamları da netleştiğinde 6 aylık enflasyon farkı kesin olarak hesaplanacak ve emekli maaşlarına yansıyacak.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Farklı maaş seviyeleri için olası zamlar da merak ediliyor. Temmuz-Ağustos enflasyon verileri ve Merkez Bankası tahminleri doğrultusunda, çeşitli maaş aralıklarına yapılacak zamlar şöyle öngörülüyor:
16.881 TL maaş: Yüzde 7,14'lük enflasyon senaryosunda 18.086 TL'ye çıkacak. Yüzde 10,56'lık senaryoda ise 18.664 TL olacak.
18.000 TL maaş: En düşük senaryoya göre 19.285 TL, yüksek senaryoya göre 19.900 TL'ye yükselecek.
20.000 TL maaş: Yüzde 7,14 senaryosunda 21.428 TL, yüzde 10,56 senaryosunda 22.112 TL olacak.
21.000 TL maaş: 22.499 TL ila 23.218 TL aralığında değişecek.
22.000 TL maaş: 23.571 TL ila 24.236 TL olacak.
%10,56 ZAM SENARYOSUNA GÖRE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI
Bu senaryoya göre, mevcut maaşlar ve zamlı tutarları şu şekilde hesaplanmıştır:
Mevcut Maaş: 16.881 TL -> Zamlı Maaş: 18.664 TL
Mevcut Maaş: 17.000 TL -> Zamlı Maaş: 18.795 TL
Mevcut Maaş: 17.500 TL -> Zamlı Maaş: 19.348 TL
Mevcut Maaş: 18.500 TL -> Zamlı Maaş: 20.454 TL
Mevcut Maaş: 19.000 TL -> Zamlı Maaş: 21.006 TL
Mevcut Maaş: 19.500 TL -> Zamlı Maaş: 21.559 TL
Mevcut Maaş: 20.000 TL -> Zamlı Maaş: 22.112 TL
Mevcut Maaş: 30.000 TL -> Zamlı Maaş: 33.168 TL
Mevcut Maaş: 40.000 TL -> Zamlı Maaş: 44.224 TL
Mevcut Maaş: 50.000 TL -> Zamlı Maaş: 55.280 TL