EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK, Bağkur emekli maaşına yeni formül: Maaşı 16.881, 18.000, 20.000, 21.000, 22.000 olanlar kaç TL zam alacak?

SSK ve Bağkur emekli maaşı zamları Ocak 2026 dönemi için hesaplanıyor. Temmuz ayında yapılan zam yüzde 16,67 olarak gerçekleşti. Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekliler için yeni tablo netleşmeye başladı. Temmuz aylık enflasyonu yüzde 2,06 ağustos aylık enflasyonu ise yüzde 2,04 olarak belirlendi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri, SSK ve Bağkur emekli maaşlarının Ocak 2026'da alacağı zam için iki farklı senaryo sunuyor: düşük tahmin yüzde 25, yüksek tahmin yüzde 29. Bu oranlara göre en düşük emekli maaşı 18 bin 86 TL ile 18 bin 664 TL arasında değişebilecek. Emekliler, maaş seviyelerine göre zam miktarını ve ödeme planını merakla takip ediyor.