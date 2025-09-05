Kıdem tazminatını artırmanın yolları: Hangi ödemeler dahil, hangi tarihler avantajlı?

Memur maaş katsayısındaki artış da kıdem tazminatı tavanını yükseltecek. Mevcut tavan 53 bin 919 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 53 bin 510 lira ödeme yapılıyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre Ocak'ta memur maaş katsayısının yüzde 13.26 ile yüzde 16.88 aralığında artması bekleniyor.

Kıdem tazminatı tavanı Ocak artışı yüzde 13.26 olursa 61 bin 69 liraya, yüzde 16.88 olursa 63 bin 21 liraya yükselecek. Giydirilmiş brüt ücreti bu tutarın altında olanlar kendi ücreti, üstünde olanlar ise bu tutar üzerinden tazminat alacak.

Çalışana yüksek tazminat formülü (AA)

