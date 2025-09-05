PODCAST CANLI YAYIN
Kıdem tazminatını artırmanın yolları: Hangi ödemeler dahil, hangi tarihler avantajlı?

Özel sektör çalışanları işten ayrılırken ya da emekli olurken kıdem tazminatı imkanıyla toplu para alabiliyor. Burada hem işten ayrılma tarihi hem de ek ödemelerin hesaba katılması önem taşıyor. Ocak’ta da hesaplamalar değişiyor.

Özel sektör çalışanlarının en önemli güvencelerinden biri kıdem tazminatı. Çalışanlar işten ayrılırken veya emekli olurken kıdem tazminatıyla toplu ödeme alabiliyor.

Hesaplama son ücret üzerinden yapılıyor. Yüksek ödeme almak için işten ayrılma tarihi önem taşırken, hesaplamaya da dikkat etmek gerekiyor. İşte yüksek tazminatın yolları...

TAZMİNAT NASIL HESAPLANIYOR?

Kıdem tazminatı hesabı giydirilmiş brüt ücret ile çalışılan süre çarpılarak bulunuyor. Bu tutardan binde 7.59 oranında damga vergisi kesiliyor. Giydirilmiş brüt ücrete, işveren tarafından çalışana sağlanan para ve para ile ölçülmesi mümkün ve devamlılık arz eden imkanlar da dahil ediliyor. Bu ücretlerin dahil edilmesi çalışanın alacağı tazminatın tutarını yükseltiyor. Çalışanın bu detaylara dikkat etmesi gerekiyor.

HANGİ EK ÖDEMELER HESABA DAHİL EDİLİYOR?

Yemek, yol, giyim, sağlık, barınma, kira, yakacak, aydınlatma, eğitim, erzak, çocuk ve aile yardımı, yıpranma tazminatı, mali sorumluluk tazminatı ve devamlı ödenen primler hesaplamada dikkate alınıyor. Giyecek yardımı giydirilmiş brüt ücret hesaplamasına dâhil ancak verilen kıyafetler iş yerinde kullanılacaksa hesaba katılmıyor.

Yol yardımı olarak verilen aylık yol ücreti, otobüs kartı veya araç yardımı ya da işçilere işe gidip gelmeleri için sağlanan servis bedelleri de giydirilmiş ücrete ekleniyor. İşverenin sağladığı araçla işe gelip giden, iş yerinde yemek yiyen işçi için yemek ve servis ücretinin hesaplanarak brüt ücrete eklenmesi gerekiyor. Evden çalışanlara işverenleri tarafından düzenli olarak yapılan elektrik ve internet yardımlarının da giydirilmiş ücrete dahil edilmesi şart. İşçiye özel sağlık ve hayat sigortası yapılmışsa bunların primleri de dahil ediliyor.

Çalışana düzenli verilmeyen primler, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, genel tatil ücreti, bayram harçlığı, izin harçlığı, teşvik ikramiyesi ve primleri, seyahat primleri, iş arama yardımı, bir defalık verilen ikramiyeler, hastalık, evlenme, doğum ve ölüm yardımı gibi ödemeler ise kıdem hesabında dikkate alınmıyor.

EK ÖDEMELER NASIL EKLENİYOR?

Son bir yıl içinde yapılan ödemeler toplamı 365'e bölünerek, 1 güne düşen miktar belirleniyor. Bu tutar da 30 ile çarpılarak brüt ücrete ilave ediliyor. Yargıtay kararlarına göre, yıl içinde ücrete zam yapılmışsa, hesaplamalarda son yapılan ödemenin dikkate alınması gerekiyor. Örneğin; yılda 4 ikramiye ödenen bir kişi, ilk ikramiyeyi daha düşük maaştan almış ise 4 ikramiye de yüksek tutardan ödenmiş kabul edilerek hesaba katılıyor.

Tam yılı aşan süreler hesaba katılır mı? Evet hesaba katılır. Bir tam yılı aşan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor.

HANGİ TARİHLER AVANTAJLI

Tazminat alabilecek şekilde işten ayrılabilecek çalışanlar, çıkış tarihine dikkat ederek de kazancını artırabiliyor. İş yerinde zam dönemi yakınsa işten ayrılma tarihinin maaşın arttığı tarihe denk getirilmesi alınabilecek tazminatı yükseltiyor. Ocak ayında artacak maaşlar tazminat tutarlarına yansıyacak. Yeni asgari ücret en düşük tazminat tutarını yükseltecek.

Memur maaş katsayısındaki artış da kıdem tazminatı tavanını yükseltecek. Mevcut tavan 53 bin 919 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 53 bin 510 lira ödeme yapılıyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre Ocak'ta memur maaş katsayısının yüzde 13.26 ile yüzde 16.88 aralığında artması bekleniyor.

Kıdem tazminatı tavanı Ocak artışı yüzde 13.26 olursa 61 bin 69 liraya, yüzde 16.88 olursa 63 bin 21 liraya yükselecek. Giydirilmiş brüt ücreti bu tutarın altında olanlar kendi ücreti, üstünde olanlar ise bu tutar üzerinden tazminat alacak.

