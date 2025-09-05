CBME Türkiye Fuarı’nda kadın girişimcilere özel alan

Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı CBME Türkiye, sektörün kadın girişimcilerine destek olmayı sürdürüyor. 3-6 Aralık tarihlerinde 43. kez kapılarını açmaya hazırlanan fuarda, bu kapsamda kadın katılımcılara özel bir alan oluşturulacak.

Fuarın kadın katılımcılarının ürün ve tasarımlarını daha fazla görünür ve fark edilir kılacak bu alan, sektörel rekabette ekstra avantaj sağlarken, kadın profesyoneller arasındaki iş birliğini güçlendiren networking fırsatları sunacak.

Ayrıca burası, kadınların deneyimleri ve bilgi birikimleri aracılığıyla birbirilerini destekleyecekleri bir platform olacak. Informa Marktes tarafından düzenlenen fuara yurt içi ve yurt dışından firma katılımları ile online ziyaretçi kayıtları devam ediyor.