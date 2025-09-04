Enflasyonda 45 ayın en düşük seviyesi: Ağustos TÜFE yüzde 2.04 arttı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağustos ayında yüzde 2.04 arttı. Yıllık enflasyon da yüzde 32.95 ile 45 ayın en düşük seviyesine geriledi.

15 AYDA 42.5 PUAN DÜŞTÜ:

Enflasyonda Mayıs 2024'te görülen yüzde 75.45'lik seviyenin ardından başlayan düşüş art arda 15 aya taşındı. 15 aydaki düşüş 42.5 puana ulaştı. Ağustos'ta en yüksek aylık artış yüzde 6.04 ile alkollü içecekler ve tütünde, yüzde 3.02 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde, yüzde 2.66 ile konutta ve yüzde 1.55 ile ulaştırmada olurken, giyimde yüzde 0.71 düşüş yaşandı.

EN ÇOK ARTIŞ UÇAK BİLETİNDE: Tüketici fiyatları bazında Ağustos'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 36.43 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında gerçekleşirken; en çok ucuzlayan ürün yüzde 10.4 ile patates olarak belirlendi. l KİRA ARTIŞ ORANI % 39.62: Eylül ayı için kira artış tavanı da belli oldu. 12 aylık enflasyon ortalaması yani artış tavanı yüzde 39.62 olarak gerçekleşti.

KARARLI MÜCADELE SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Enflasyon yıl sonunda Merkez Bankası tahmin aralığı olan yüzde 25-29 ile uyumlu patikada gelişmekte. Önümüzdeki günlerde güncellenecek OVP çerçevesinde, bütüncül politikalar izlenerek enflasyon ile kararlı ve koordineli mücadelemiz devam edecektir."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: ''Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Temel mal enflasyonu yüzde 19.8 gerçekleşirken, hizmet enflasyonu 2022 yılı Nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45.8'e geriledi.''