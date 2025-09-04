PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Enflasyonda 45 ayın en düşük seviyesi: Ağustos TÜFE yüzde 2.04 arttı

TÜFE, Ağustos ayında yüzde 2.04 artarken yıllık enflasyon yüzde 32.95’e gerileyerek son 45 ayın en düşük seviyesine indi. Mayıs 2024’teki yüzde 75.45’lik zirveden bu yana 15 ayda toplam 42.5 puanlık düşüş yaşandı. En yüksek fiyat artışı yüzde 36.43 ile uçak biletlerinde görülürken, en çok ucuzlayan ürün patates oldu. Eylül ayı kira artış tavanı ise yüzde 39.62 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten dezenflasyon sürecine dair kararlılık mesajları geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Eylül 2025
Enflasyonda 45 ayın en düşük seviyesi: Ağustos TÜFE yüzde 2.04 arttı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağustos ayında yüzde 2.04 arttı. Yıllık enflasyon da yüzde 32.95 ile 45 ayın en düşük seviyesine geriledi.

15 AYDA 42.5 PUAN DÜŞTÜ:

Enflasyonda Mayıs 2024'te görülen yüzde 75.45'lik seviyenin ardından başlayan düşüş art arda 15 aya taşındı. 15 aydaki düşüş 42.5 puana ulaştı. Ağustos'ta en yüksek aylık artış yüzde 6.04 ile alkollü içecekler ve tütünde, yüzde 3.02 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde, yüzde 2.66 ile konutta ve yüzde 1.55 ile ulaştırmada olurken, giyimde yüzde 0.71 düşüş yaşandı.

EN ÇOK ARTIŞ UÇAK BİLETİNDE: Tüketici fiyatları bazında Ağustos'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 36.43 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında gerçekleşirken; en çok ucuzlayan ürün yüzde 10.4 ile patates olarak belirlendi. l KİRA ARTIŞ ORANI % 39.62: Eylül ayı için kira artış tavanı da belli oldu. 12 aylık enflasyon ortalaması yani artış tavanı yüzde 39.62 olarak gerçekleşti.

KARARLI MÜCADELE SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Enflasyon yıl sonunda Merkez Bankası tahmin aralığı olan yüzde 25-29 ile uyumlu patikada gelişmekte. Önümüzdeki günlerde güncellenecek OVP çerçevesinde, bütüncül politikalar izlenerek enflasyon ile kararlı ve koordineli mücadelemiz devam edecektir."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: ''Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Temel mal enflasyonu yüzde 19.8 gerçekleşirken, hizmet enflasyonu 2022 yılı Nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45.8'e geriledi.''

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili husumetlisi çıktı | Savcı ve cani aynı karede
CHP’de birbirini şikayet furyası! İç savaş bitmiyor: Partide kaos büyüyor
Vakıf Katılım
Seyhan’a böyle çöktüler! CHP’li başkan vekilinden itiraf | 125 bankamatikçi var
Milyonlara 2026 zammı yolda: Emekli ve memur maaşları için kritik hesaplar başladı
CHP’li Özgür Özel Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Tepkiler peş peşe: Bu seviyesiz dil siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır
Türk Telekom
Çalışan emekliler dikkat! Çift emekli maaşı fırsatı | İşte detaylar
Başkan Erdoğan’dan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’nda önemli açıklamalar! Netanyahu denilen gaddara asla seyirci kalamayız
Özgür Özel yargıya parmak salladı! CHP mahkemenin İstanbul Kongresi kararına itiraz etti
Gürsel Tekin’e dün ihraç bugün savunma! CHP’de bir yeni fıkra daha: Kararını tanımadıkları mahkemeye itiraz dilekçesi verdiler
Putin’den Zelenskiy’e Moskova daveti: Görüşmeye hazırsa gelsin
CHP’de İstanbul krizi! Gürsel Tekin ve Özgür Özel restleşti | CHP yönetimi Tekin’den savunma istedi
Naaşı denizin 68 metre altındaydı! Halit Yukay’ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı
Gözler şaibe davasına çevrildi: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İstanbul’un iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Galatasaray’dan flaş transfer! Barış Alper Yılmaz’ın yerine gelecek
CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasında 2’inci gün bitti! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu
Milliler Gürcistan karşısında! Montella’dan farklı 11
Şi Cinping’den Pekin’de gövde gösterisi! Putin ve Kim’i yanına aldı gizli silahlarını çıkardı | Trumptan tehdit
EMEKLİYE 2 AYLIK ZAM HESABI! TÜİK enflasyonu açıkladı maaş tahminleri değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar?