Reklam Kurulu’ndan ‘gizemli kutu’ satışlarına erişim engeli kararı

Reklam Kurulu, 'gizemli kutu' adı altında yapılan satışlara odaklandı. Yapılan değerlendirmeye göre; bu satışların tüketiciyi olumsuz yönde etkileyebileceği ve tüketiciyi normal şartlarda tercih etmeyeceği işlemlere yönlendirebileceği öngörülüyor.

Bu sebeple konuya ilişkin yapılan tanıtımlar hakkında erişim engeli uygulanacak, yasa dışı faaliyet yürüten sitelerin muhatapları hakkında adli soruşturma başlatılacak. Kurul tarafından yapılan açıklamada konuya ilişkin şu sözlere yer verlldi: "Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici haklarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklam faaliyetleriyle etkin mücadele edilmesi ve özellikle genç tüketicilerin bu tür sitelerin olumsuz etkilerinden korunması amacıyla denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Tüketicilerimizin haklarını ihlal eden kişi ve platformlar hakkında mevzuat çerçevesinde gerekli idari yaptırımlar uygulanmaya devam edilecektir."