Kibar Holding Assan Panel’i 2026’nın ikinci yarısında halka arz edecek

Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, Assan Panel AŞ'nin gelecek yılın ikinci yarısında halka arz edileceğini belirterek, "Assan Panel'in halka arzını tamamlandıktan sonra diğer şirketlerimizin de halka arzıyla ilgili çalışmalarımız olacak." dedi.

Yılın üç çeyreğinin Kibar Holding açısından planladıkları şekilde geçtiğini, üretimde verim sağlamaya ve daha farklı pazarlarda bulunmaya önem vererek, teknoloji yatırımlarına devam ettiklerini belirten Kayabaşı şöyle konuştu: ''Biz de ülke, sanayiciler olarak ihracatımızın yüzde 50-51'ini Avrupa'ya yapıyoruz. Dolayısıyla oradan daha yüksek talepler alacağımızı düşünüyorum. O talepler ülkemize, bizlere ulaştıktan sonra 2026'nın ikinci yarısında oldukça verimli bir ikinci yarı yıl geçireceğimizi düşünüyorum."