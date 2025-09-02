PODCAST CANLI YAYIN
Üniversiteye yeni başlayanlar dikkat: Karşılıksız burs başvuruları başladı, işte tarihler ve şartlar

Başarılı gençlere üniversite eğitimleri süresince karşılıksız burs imkanı var. Birçok kurum, kuruluş ve vakıf, başvuru takvimini duyurdu. Burs isteyenler tarihi kaçırmasın...

02 Eylül 2025
Üniversiteye yeni başlayanlar dikkat: Karşılıksız burs başvuruları başladı, işte tarihler ve şartlar

Üniversitelerin açılış tarihi yaklaşırken, burs takvimi de belirlendi. Gençlere karşılıksız burs veren birçok kurum, kuruluş ve vakıf, bu yılki takvimi ve şartlarını duyurdu. Pek çoğu için başvurular başladı. Bazı burs fırsatları şöyle:

Öğrenci bursu (AA)Öğrenci bursu (AA)

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI: Maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere verilen karşılıksız burs için başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. Bursiyer adaylarının İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli'deki üniversitelerin mühendislik fakültelerinde yüzde 100 burslu olarak kayıtlı olması gerekiyor.

Öğrenci bursu (AA)Öğrenci bursu (AA)

TÜRK EĞİTİM VAKFI: Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler 15 Eylül-9 Ekim arasında başvuru yapabilecek. Üniversite bursu 5 bin 800, üstün başarı bursu 11 bin 600 lira olarak duyuruldu.

Öğrenci bursu (AA)Öğrenci bursu (AA)

RÖNESANS EĞİTİM VAKFI: Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilen
karşılıksız burs başvuruları online olarak alınacak. 5-30 Eylül tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.

Öğrenci bursu (İHA)Öğrenci bursu (İHA)

ABDİ İBRAHİM VAKFI: Moleküler biyoloji ve genetik bölümünde birinci sınıfı tamamlamış başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs veriyor. Burs alabilmek için belirlenen üniversitelerin öğrencisi olmak gerekiyor. Başvuru tarihi ise 1-30 Eylül.

Öğrenci bursu (İHA)Öğrenci bursu (İHA)

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI: Üniversitelerde ön lisans ya da lisans düzeyinde öğrenim gören gençlere TOG Gençlik Bursu imkanı sunuyor. 2025-2026 akademik yılında 9 ay boyunca verilecek bursun aylık tutarı 3 bin 300 lira olarak belirlendi.

Öğrenci bursu (İHA)Öğrenci bursu (İHA)

SÜTAŞ: Eğitime destek bursu; üstün başarı bursu ve başarı bursu olarak veriliyor. Üstün başarı bursu için genel sıralamada ilk 15 bine girmek, ara sınıftan başvuruluyor ise 100 üzerinden 75 veya 4.0 üzerinden 3.5 not ortalamasının olması gerekiyor. Son başvuru tarihi ise 22 Eylül...

Öğrenci bursu (DHA)Öğrenci bursu (DHA)

OKULLARA KAYIT İÇİN SON TARİH 5 EYLÜL

2025-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül, elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül'de yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

