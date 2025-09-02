Üniversiteye yeni başlayanlar dikkat: Karşılıksız burs başvuruları başladı, işte tarihler ve şartlar

RÖNESANS EĞİTİM VAKFI: Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenci lere verilen karşılıksız burs başvuruları online olarak alınacak. 5-30 Eylül tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.

ABDİ İBRAHİM VAKFI: Moleküler biyoloji ve genetik bölümünde birinci sınıfı tamamlamış başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenci lere burs veriyor. Burs alabilmek için belirlenen üniversite lerin öğrencisi olmak gerekiyor. Başvuru tarihi ise 1-30 Eylül.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI: Üniversite lerde ön lisans ya da lisans düzeyinde öğrenim gören gençlere TOG Gençlik Burs u imkanı sunuyor. 2025-2026 akademik yılında 9 ay boyunca verilecek bursun aylık tutarı 3 bin 300 lira olarak belirlendi.

SÜTAŞ: Eğitime destek bursu; üstün başarı bursu ve başarı bursu olarak veriliyor. Üstün başarı bursu için genel sıralamada ilk 15 bine girmek, ara sınıftan başvuruluyor ise 100 üzerinden 75 veya 4.0 üzerinden 3.5 not ortalamasının olması gerekiyor. Son başvuru tarihi ise 22 Eylül...

OKULLARA KAYIT İÇİN SON TARİH 5 EYLÜL

2025-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül, elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül'de yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.