Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 4.8 büyüdü: OECD’de 2’nci, G20’de 4’üncü sırada

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4.8 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi. Verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2'nci, G20'de ise 4'üncü ülke olan Türkiye ekonomisi, büyüme trendini 20 çeyreğe taşıdı.

İNŞAAT VE SANAYİ LOKOMOTİF

İnşaat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.9 büyürken; bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 7.1, sanayi yüzde 6.1, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5.6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5.4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 3, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2.6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.6 ve diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2.1 arttı. Buna karşın tarım sektörü yüzde 3.5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1.2 azaldı.

İLK ÇEYREKTE YÜZDE 2.3

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.1 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları ise yüzde 5.2 azaldı. İlk çeyrekte büyüme yüzde 2 olarak açıklanmıştı, bu rakam yüzde 2.3 olarak revize edildi.

MİLLİ GELİR ARTIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: ''İkinci çeyrek itibarıyla milli gelir 1.5 trilyon, kişi başı milli gelir 17 bin dolara yaklaştı. 2025 verileri açıklandığında Dünya Bankası sınıflandırmasına göre ülkemizin yüksek gelirli ülkeler grubuna gireceğini tahmin ediyoruz.''

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: ''Yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi, programın başarısını ortaya koymakta. İmalat sanayii 12 çeyreğin en iyi performansını sergiledi.''

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: ''Yıllıklandırılmış GSYH 1 trilyon 474 milyar dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Yıl sonunda 390 milyar dolar olan ihracat hedefimizin üzerinde bir performans yakalamak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz.''