Ticaret Bakanlığı açıkladı! Gizemli Kutu satışı yapan sitelere erişim engeli

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İçeriği belirsiz ürünlerden oluşan ve 'Gizemli Kutu' adı altında satış yapan sitelere erişim engellendi." denildi.

Giriş Tarihi :02 Eylül 2025 , 08:49 Güncelleme Tarihi :02 Eylül 2025 , 09:01
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İçeriği belirsiz ürünlerden oluşan ve 'Gizemli Kutu' adı altında satış yapan sitelere erişim engellendi." denildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen 360 sayılı toplantısında, son dönemde muhtelif platformlar üzerinden tüketicilere, içeriği belirsiz ürünlerden oluşan "Gizemli Kutu" adı altında yapılan satışlar gündeme alınmıştır.

GİZEMLİ KUTU SATIŞLARINA ERİŞİM ENGELİ VE SUÇ DUYURUSU
Kurul tarafından yapılan değerlendirmelerde; bu tanıtımların tüketicilerin ekonomik davranışlarını önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu ve tüketicileri normal şartlarda taraf olmayacakları işlemlere yönlendirebileceği tespit edilmiştir.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması (X)Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması (X)

Bu doğrultuda;
Gizemli kutu ve benzeri satış yöntemlerinin haksız ticari uygulama olduğu değerlendirilmiş,
Söz konusu tanıtımlar hakkında erişim engeli uygulanmasına,
Yasa dışı faaliyet yürüten sitelerin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin başlatılması için ilgili kurumlara başvurulmasına karar verilmiştir.

TÜKETİCİLERİN KORUNMASI İÇİN KESİNTİSİZ DENETİM
Ticaret Bakanlığı olarak; tüketici haklarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklam faaliyetleriyle etkin mücadele edilmesi ve özellikle genç tüketicilerin bu tür sitelerin olumsuz etkilerinden korunması amacıyla denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.
Tüketicilerimizin haklarını ihlal eden kişi ve platformlar hakkında mevzuat çerçevesinde gerekli idari yaptırımlar uygulanmaya devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

