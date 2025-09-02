Sahte konut ilanlarında patlama: Bakanlığa şikâyet yağıyor

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların ilan aramak için sıklıkla başvurduğu platformlarda sahte ilan patlaması yaşandı. İlan girişleri için yeterli önlemlerin alınmaması nedeniyle vatandaşlar mağdur olurken, dolandırıcılık riskiyle de karşı karşıya kalıyor. Bazı gerçek ilan sahiplerinin evin değerinden çok daha uygun fiyata sahte ilan girişleri yaptıkları, sonrasında "Daire satıldı, başkasını gösterelim" oyunu ile ellerindeki konutları satmaya çalıştıkları öğrenildi.

Bazıdolandırıcıların ise uygun fiyatlı ilanı satın almak isteyen kişilerden kapora alarak ortadan kaybolduğu görüldü.Ticaret Bakanlığı, bu tür sahte ilanların sona ermesi için yakın zamanda "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi"ni devreye almıştı.

Ayrıca Reklam Kurulu da bu tarz ilanları tespit edip ilan sahiplerine ceza yazıyor. Ancak ilan sitelerinin yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirmemesi nedeniyle hâlâ bu tür ilanlarla karşılaşılabiliyor. Vatandaşlar ALO 175 Tüketici Danışma Hattı ve e-Devlet üzerinden şikayetlerini iletebiliyor. Bu konuyla ilgili bakanlığa çok sayıda şikayet iletildiği de öğrenildi.