Hatay Havalimanı’nda ilk etap tamamlandı: Uçuş sayısı 2,5 kat arttı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'ndaki birinci etap çalışmalarının tamamlandığını bildirerek, ilk seferin dün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirildiğini ifade etti.

İlk etap çalışmalarının devreye girmesiyle tarifeli uçuş sayılarının arttığını kaydeden Uraloğlu, "Haftalık tarifeli sefer sayımızı 21'den 52'ye yükselterek 2.5 katına çıkardık. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa uçuşlarına depremden sonra ilk defa İzmir ve Kıbrıs Ercan Havalimanı uçuşları da eklendi." ifadelerini kullandı.