Gram yükseliyor! Canlı altın fiyatları kaç para oldu? 2 Eylül tam altın ve çeyrek altın ne kadar?

Haftanın ve ayın ikinci iş günü olan 2 Eylül 2025 itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Küresel piyasalardaki hareketlilik ve iç piyasada döviz kurlarındaki dalgalanmalar, gram altın başta olmak üzere tüm altın türlerinde fiyatları etkiliyor. Gram altındaki yükseliş eğilimi, yatırımcıların güvenli limana yönelişini yeniden gündeme getirirken, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını da güncel rakamlarla dikkat çekiyor. Peki 2 Eylül 2025 sabahı altın piyasasında son durum ne? İşte güncel alış–satış fiyatları…

Giriş Tarihi :02 Eylül 2025 , 09:04 Güncelleme Tarihi :02 Eylül 2025 , 09:24
2 Eylül 2025 itibarıyla altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı. Gram altındaki yükseliş yatırımcıların odağına yerleşirken, çeyrek ve Cumhuriyet altını da güncel değerleriyle dikkat çekiyor. İşte altın piyasasında son rakamlar…

Gram Altın
Alış: 4.622,61
Satış: 4.622,67

Gram altın, dünkü 4.597,02 TL seviyesindeki kapanışın ardından bugün 4.622,67 TL satış fiyatına çıkarak yaklaşık 25,65 TL artışla %0,56 oranında yükseliş kaydetti.

22 Ayar Bilezik
Alış: 4.187,05
Satış: 4.218,01

Altın (ONS)
Alış: 3.494,04
Satış: 3.494,43

Altın ($/kg)
Alış: 111.854,00
Satış: 111.866,00

Altın (Euro/kg)
Alış: 130.970,00
Satış: 130.984,00

Cumhuriyet Altını
Alış: 29.885,00
Satış: 30.108,00

Yarım Altın
Alış: 14.989,00
Satış: 15.124,00

Çeyrek Altın
Alış: 7.494,00
Satış: 7.562,00

Reşat Altını
Alış: 29.917,47
Satış: 30.140,95

Kulplu Reşat Altını
Alış: 29.919,69
Satış: 30.143,20

22 Ayar Altın (TL/Gr)
Alış: 4.181,96
Satış: 4.405,78

18 Ayar Altın (TL/Gr)
Alış: 3.376,28
Satış: 3.376,66

14 Ayar Altın (TL/Gr)
Alış: 2.514,75
Satış: 3.504,22

Kapalıçarşı Ziynet 2.5
Alış: 73.235,46
Satış: 74.385,60

Kapalıçarşı Beşli Altın
Alış: 148.301,80
Satış: 151.153,00

Gremse Altın
Alış: 73.235,46
Satış: 74.889,44

Ata Altın
Alış: 30.209,63
Satış: 30.963,46

Tam Altın
Alış: 29.294,18
Satış: 29.864,17

Külçe Altın ($)
Alış: 111.000,00
Satış: 111.050,00

Has Altın
Alış: 4.601,92
Satış: 4.602,43

Hamit Altın
Alış: 29.917,47
Satış: 30.140,95

