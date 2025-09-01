SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Taze fasulye yüzde 56 zam aldı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Ağustos'ta markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 56 ile yeşil fasulye olduğunu, yüzde 55.4 ile kabak, yüzde 39.7 ile salatalık, yüzde 35.8 ile patlıcan ve yüzde 19.2 ile yumurtanın takip ettiğini kaydetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Eylül 2025
Taze fasulye yüzde 56 zam aldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Ağustos'ta markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 56 ile yeşil fasulye olduğunu, yüzde 55.4 ile kabak, yüzde 39.7 ile salatalık, yüzde 35.8 ile patlıcan ve yüzde 19.2 ile yumurtanın takip ettiğini kaydetti. Markette fiyatı en fazla azalan ürünün ise yüzde 9 ile kuru soğan olduğunu, yüzde 6.6 ile domatesin, yüzde 2.7 ile patatesin, yüzde 2.3 ile pirincin izlediğini söyleyen Bayraktar, üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 335.3 ile havuçta görüldüğüne dikkati çekti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan ŞİÖ marjında kritik temaslar! Önce Çin sonra Pakistan... Şi Cinping de Daha adil bir dünya dedi
Afganistan’da deprem! 250’den fazla kişi öldü
Gözleri Karadeniz
ŞİÖ’nün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı
Annelere erken emeklilik müjdesi...
Kim Milyoner Olmak İster?de heyecan dolu anlar: 200 bin TL’lik soruya cesur yanıt!
Kartal Akdeniz’de dev darbe! Alanyaspor - Beşiktaş: 2-0 | MAÇ SONUCU
ASSAN Group sahibi ve yöneticisi tutuklandı! FETÖ’cülerle irtibat, casusluk sevk yazısında: Gürcan Okumuş’un telefonunda ne var?
Galatasaray 1 numara transferini hala sonuçlandıramadı! Şampiyonlar Ligi listelerinin verilmesine 1 gün kaldı
Karadeniz’de kazanan yok! Trabzonspor - Samsunspor: 1-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Çin’de! ŞİÖ’nün şeref konuğu... Zirve oturumuna hitap edecek
Oh be Mourinho yokmuş! Gençlerbirliği - Fenerbahçe: 1-3 | MAÇ SONUCU
Barrack’ın PKK tornistanı! ABD ağız değiştirdi YPG Suriye’de yüksek sesle özerklik istedi... Kılıç kınından çıkar mı?
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul’da! Türkiye’nin en büyüğüne geldim
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki cinayette yeni detaylar! 15 yaşındaki sevgilisini katletmişti: Kampüse Düğüne geldim diyerek girmiş
Başkan Erdoğan’dan Çin medyasından People’s Daily’e makale! Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurulmalı
Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde şehit mi edildi? Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’dan peş peşe açıklama
İzmir’in 8 ilçesinde 32 saatlik su kesintisi! Vatandaşlar çeşmelere koştu uzun kuyruklar oluştu
Denizli 4 gündür yanıyor! Ormanda başladı Aydın’a sıçradı!
Emekli promosyonlarının 35 bin TL olması bekleniyor...