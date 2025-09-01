Taze fasulye yüzde 56 zam aldı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Ağustos'ta markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 56 ile yeşil fasulye olduğunu, yüzde 55.4 ile kabak, yüzde 39.7 ile salatalık, yüzde 35.8 ile patlıcan ve yüzde 19.2 ile yumurtanın takip ettiğini kaydetti. Markette fiyatı en fazla azalan ürünün ise yüzde 9 ile kuru soğan olduğunu, yüzde 6.6 ile domatesin, yüzde 2.7 ile patatesin, yüzde 2.3 ile pirincin izlediğini söyleyen Bayraktar, üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 335.3 ile havuçta görüldüğüne dikkati çekti.