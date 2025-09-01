SON DAKİKA
Mobil internet hızı artacak! 5G ihalesi 16 Ekim'de...

Bakan Uraloğlu, 5G ihalesinin 16 Ekim’de gerçekleştirileceğini belirterek, ‘1 Nisan 2026 itibarıyla mobil işletmeciler 5G hizmeti sunmaya başlayacak. Mobil internet hızımız en az 10 kat artacak’ dedi...

Giriş Tarihi :01 Eylül 2025
Türkiye'de 5G teknolojisinin hayata geçmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir eşik daha aşıldı. 5G ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "5G ihalesini 16 Ekim'de gerçekleştireceğiz ve 1 Nisan 2026 itibarıyla mobil işletmecilerimiz 5G hizmeti sunmaya başlayacak. Toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. 30 Nisan 2029'dan itibaren işletmecilerimiz, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5'ini BTK'ya ödeyecek, yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042'ye kadar geçerli olacak" dedi. İhaleye yalnızca Türkiye'de halihazırda GSM, IMT-2000/UMTS ve IMT yetkilendirmesi bulunan işletmecilerin katılabileceğini belirten Uraloğlu, ihalelere ilişkin şu ayrıntıları paylaştı: "11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmecilerimiz ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacak. Frekans ücreti üç eşit taksitte ödenebilecek. İhale için şartname bedeli ise 1 milyon lira olarak belirlendi."

16 EKİM'DE BELLİ OLACAK
Uraloğlu, mevcut mobil şebeke yetkilendirmelerinin 30 Nisan 2029'da sona ereceğini vurgulayarak, bu tarih itibarıyla mevcut yetkilendirmelerin sonlanacağını ve bu tarihten sonra işletmecilerin altyapı ve hizmetleri, yeni yapılacak ihale kapsamında sunulacak yetkilendirme rejimine tabi olacaklarını bildirdi. İşletmecilerin, tekliflerini 9 Ekim'den itibaren sunabileceklerini, son başvuru tarihinin ise 16 Ekim saat 09.30 olduğunu belirten Uraloğlu, ihalenin aynı gün saat 10.30'da gerçekleştirileceğini kaydetti

% 60'A VARAN YERLİLİK
Bakan Uraloğlu, "Mobil internet hızımız en az 10 kat artacak. 5G altyapısında yerlilik de artırılacak. Yüzde 60'a varan oranda yerli ürün, yüzde 30'a varan oranda milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak" diye konuştu.

'İHALEYE HAZIRIZ'
TURKCELL Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 5G ihalesini "Türkiye için tarihi bir adım" olarak değerlendirerek, "5G yalnızca bir hız artışı değil, Dijitalin Yüzyılı'na yön verecek milli bir teknolojik gelişim. 30 yılı aşan tecrübemiz, güçlü altyapımız ve yatırımlarımız ile bu sürece hazırız" dedi.

