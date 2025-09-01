SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Annelere erken emeklilik müjdesi...

Ülkemizde engelli çocuğu olanlara erken emeklilik imkanı var. 1 Ekim 2008 sonrası çalışılan her 1 yıla 90 gün prim ekleniyor, bu süre emeklilik yaşından da düşülüyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Eylül 2025
Annelere erken emeklilik müjdesi...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milyonlarca engellinin yaşadığı Türkiye'de başka birinin sürekli bakımına muhtaç ağır engelli çocuk sahibi annelerin emekli olabilmeleri için birçok kolaylık sağlanıyor. İşte detayları...

Anneye erken emeklilik (Takvim.com.tr)Anneye erken emeklilik (Takvim.com.tr)

AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELER NASIL ERKEN EMEKLİ OLUR?: Kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, kanunun yürürlüğe girdiği Ekim 2008'den sonraki prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor. Bir yıl için 90 gün ilave edilerek 450 gün çalışmış gibi kabul ediliyor. Bu süre emeklilik için aranan yaş şartından da indiriliyor.

ANNELER NE YAPMALI?: SGK sağlık kurullarınca çocuğun ağır engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Bu tespitin yapılabilmesi için kadın sigortalının, son çalışmasının tabi olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne/ Merkezi'ne sevk talep belgesi ile başvurması gerekiyor.

Anneye erken emeklilik (Takvim.com.tr)Anneye erken emeklilik (Takvim.com.tr)

ENGELLİ RAPORU TALEBİNİN YAPILDIĞI SÜREÇTE ÇALIŞMAK ZORUNLU MU?: Çalışan veya çalışmayan kadın sigortalı, çocuğun ağır engelli olduğunun tespit edilmesini talep edebilir.

RAPOR BAŞVURUSU İÇİN EMEKLİĞİ BEKLEMEK GEREKİR Mİ?: Kadın sigortalılar, SGK'ya müracaatlarını, sigortalılıkları devam ederken yapabilecekleri gibi, emeklilik aşamasında da yapabiliyor.

Anneye erken emeklilik (Takvim.com.tr)Anneye erken emeklilik (Takvim.com.tr)

İLAVE EDİLECEK SÜREDE 2008 ÖNCESİ ÇALIŞMALAR DİKKATE ALINIR MI?: İlave edilecek sürenin tespitinde 1 Ekim 2008'den sonra olmak üzere çocuğun bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun belirlendiği tarihten sonraki çalışma süreleri dikkate alınmakta.

Anneye erken emeklilik (Takvim.com.tr)Anneye erken emeklilik (Takvim.com.tr)

EVLAT EDİNEN DE YARARLANABİLİR Mİ?
Evlat edinilen çocuğun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun tespit edilmesi halinde de kadın sigortalılar aynı haklardan 1 Ekim 2008 tarihinden sonra olmak üzere evlat edinilen tarih gözetilerek yararlanabilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan ŞİÖ marjında kritik temaslar! Önce Çin sonra Pakistan... Şi Cinping de Daha adil bir dünya dedi
Milli ve yerli enerjide Albayrak atılım! Gabar’dan varil varil gelecek akıyor | Yeni rezervler için gece gündüz çalışılıyor
Gözleri Karadeniz
Afganistan’da deprem! 250’den fazla kişi öldü
ŞİÖ’nün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı
Annelere erken emeklilik müjdesi...
Kim Milyoner Olmak İster?de heyecan dolu anlar: 200 bin TL’lik soruya cesur yanıt!
Kartal Akdeniz’de dev darbe! Alanyaspor - Beşiktaş: 2-0 | MAÇ SONUCU
ASSAN Group sahibi ve yöneticisi tutuklandı! FETÖ’cülerle irtibat, casusluk sevk yazısında: Gürcan Okumuş’un telefonunda ne var?
Galatasaray 1 numara transferini hala sonuçlandıramadı! Şampiyonlar Ligi listelerinin verilmesine 1 gün kaldı
Karadeniz’de kazanan yok! Trabzonspor - Samsunspor: 1-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Çin’de! ŞİÖ’nün şeref konuğu... Zirve oturumuna hitap edecek
Oh be Mourinho yokmuş! Gençlerbirliği - Fenerbahçe: 1-3 | MAÇ SONUCU
Barrack’ın PKK tornistanı! ABD ağız değiştirdi YPG Suriye’de yüksek sesle özerklik istedi... Kılıç kınından çıkar mı?
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul’da! Türkiye’nin en büyüğüne geldim
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki cinayette yeni detaylar! 15 yaşındaki sevgilisini katletmişti: Kampüse Düğüne geldim diyerek girmiş
Başkan Erdoğan’dan Çin medyasından People’s Daily’e makale! Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurulmalı
Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde şehit mi edildi? Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’dan peş peşe açıklama
Denizli 4 gündür yanıyor! Ormanda başladı Aydın’a sıçradı!
Emekli promosyonlarının 35 bin TL olması bekleniyor...