Annelere erken emeklilik müjdesi...

AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELER NASIL ERKEN EMEKLİ OLUR?: Kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, kanunun yürürlüğe girdiği Ekim 2008'den sonraki prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor. Bir yıl için 90 gün ilave edilerek 450 gün çalışmış gibi kabul ediliyor. Bu süre emeklilik için aranan yaş şartından da indiriliyor.



ANNELER NE YAPMALI?: SGK sağlık kurullarınca çocuğun ağır engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Bu tespitin yapılabilmesi için kadın sigortalının, son çalışmasının tabi olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne/ Merkezi'ne sevk talep belgesi ile başvurması gerekiyor.



