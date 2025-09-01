Annelere erken emeklilik müjdesi...

Milyonlarca engellinin yaşadığı Türkiye'de başka birinin sürekli bakımına muhtaç ağır engelli çocuk sahibi annelerin emekli olabilmeleri için birçok kolaylık sağlanıyor. İşte detayları...
AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELER NASIL ERKEN EMEKLİ OLUR?: Kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, kanunun yürürlüğe girdiği Ekim 2008'den sonraki prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor. Bir yıl için 90 gün ilave edilerek 450 gün çalışmış gibi kabul ediliyor. Bu süre emeklilik için aranan yaş şartından da indiriliyor.
ANNELER NE YAPMALI?: SGK sağlık kurullarınca çocuğun ağır engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Bu tespitin yapılabilmesi için kadın sigortalının, son çalışmasının tabi olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne/ Merkezi'ne sevk talep belgesi ile başvurması gerekiyor.
ENGELLİ RAPORU TALEBİNİN YAPILDIĞI SÜREÇTE ÇALIŞMAK ZORUNLU MU?: Çalışan veya çalışmayan kadın sigortalı, çocuğun ağır engelli olduğunun tespit edilmesini talep edebilir.
RAPOR BAŞVURUSU İÇİN EMEKLİĞİ BEKLEMEK GEREKİR Mİ?: Kadın sigortalılar, SGK'ya müracaatlarını, sigortalılıkları devam ederken yapabilecekleri gibi, emeklilik aşamasında da yapabiliyor.
İLAVE EDİLECEK SÜREDE 2008 ÖNCESİ ÇALIŞMALAR DİKKATE ALINIR MI?: İlave edilecek sürenin tespitinde 1 Ekim 2008'den sonra olmak üzere çocuğun bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun belirlendiği tarihten sonraki çalışma süreleri dikkate alınmakta.
EVLAT EDİNEN DE YARARLANABİLİR Mİ?
Evlat edinilen çocuğun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun tespit edilmesi halinde de kadın sigortalılar aynı haklardan 1 Ekim 2008 tarihinden sonra olmak üzere evlat edinilen tarih gözetilerek yararlanabilir.